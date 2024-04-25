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«Тинькофф» ищет разработчиков в Узбекистане для развития нескольких сервисов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Тинькофф» ищет разработчиков в Ташкенте для развития как внутренних проектов, так и клиентских продуктов. Оформление — по Трудовому кодексу Узбекистана. Компания опубликовала соответствующие вакансии на hh, обратил внимание RB.RU.
После запроса издания в пресс-службу вакансии пропали со страницы организации. В IT Park Uzbekistan на момент выхода публикации не ответили.

«Тинькофф» ищет разработчиков в Узбекистане для развития нескольких сервисов

В описании к вакансии Senior Java developer говорилось, что кандидату нужно будет разрабатывать внешние и внутренние продукты, а также прорабатывать и реализовывать интеграционные решения.

В компании Java является одним из самых распространенных языков разработки. На нем в компании пишут «сложные и нагруженные проекты». «Тинькофф» искал разработчиков, которые смогли бы привнести экспертизу и вывести продукты на новый уровень.

На вопрос о том, какова вероятность «Тинькофф» открыть отделение банка в Узбекистане, гендиректор INFOline Иван Федяков ответил, что финансовые услуги компании будет тяжело перенести в Центральную Азию, потому что там есть местные игроки, международные компании, которые уже достаточно хорошо поделили рынок. К тому же регулирование отрасли, санкции, которые сейчас ограничивают российский бизнес в развитии в этом регионе, тоже играют против такой гипотезы.

В Узбекистане и Казахстане, по мнению эксперта, созданы достаточно хорошие условия для развития IT-бизнеса. Поэтому выгодно развиваться именно по направлению аутсорсинга каких-либо функций по разработке.

«Там есть специалисты, они там дешевле и налоговые условия гораздо выгоднее. Поэтому я думаю, что в первую очередь это (поиск разработчиков в Ташкенте — прим. ред) связано с этим. Ну и плюс десятки тысяч релокантов из России, вполне возможно, это и бывшие сотрудники "Тинькофф" смогут вернуться к работе, если там будут созданы какие-то подразделения для них», — заключил Иван Федяков.

«Тинькофф» запустил первые центра разработки в 2017 году. Их открывают в городах с техническими вузами и высокотехнологичными компаниями. Сейчас, по собственным данным компании, в России и мире 25 офисов.

Фото на обложке: Unsplash

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