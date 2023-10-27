Возможности ресторанного рынка Узбекистана: что нужно знать ресторатору, планирующему развивать здесь свой бизнес

Сейчас в Узбекистане, с одной стороны развивается туризм, ресторанная индустрия растет быстрыми темпами, а с другой — наблюдается дефицит проектов с кухней, отличной от местной.

Чем привлекателен рынок Узбекистана для рестораторов

По данным ЦЭИР, за 6 месяцев 2023 года экономика Узбекистана выросла на 5,6%. Страна двигается вперед во многих сферах: создается комфортная городская среда и строятся жилые кварталы с впечатляющей архитектурой, развивается инфраструктура и открываются новые большие торговые центры.

Растет туристическая привлекательность страны: с 2022 года в Узбекистан приезжают все больше россиян, а за первое полугодие 2023 года туристический поток из России в Узбекистан увеличился почти вдвое, по данным посольства Узбекистана в РФ.

Ташкент становится настоящей гастрономической столицей Центральной Азии: у жителей и экспатов появляется все больше запросов на модные и стильные заведения с качественной едой.

С ростом экономики люди начинают чаще посещать театры, музеи, фестивали и ярмарки. Больше тратят в кафе, ресторанах и барах — а это также часть культурных пространств.

Потребность в новых заведениях основана и на особенностях менталитета: жители Узбекистана любят встречаться с семьей и друзьями за пределами дома, в стране уже достаточно развита культура посещения ресторанов и в целом культура еды.

Поэтому заведения с высоким средним чеком также находят свою аудиторию: люди готовы к расходам на развлечения и отдых, особенно по важному поводу.

Если раньше местная кухня составляла наибольшую часть рынка, то в настоящее время постепенно растет количество ресторанов, специализирующихся на блюдах других национальных кухонь (итальянской, паназиатской, турецкой), а также нишевых заведений с акцентом на мясо или морепродукты.

Это своего рода гастрономическая глобализация: большой выбор заведений позволяет гостям каждый раз получать новые эмоции и погружаться в особенности уникальной кухни.

Жители все профессиональнее оценивают качество мраморных стейков, различают сорта вина, правильные купажи кофе и т. д.

Универсальные рестораны с длинным меню, загруженным десятками разных блюд, уходят на второй план, а большую популярность обретают уютные и атмосферные заведения с понятной концепцией.

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Сложности, с которыми можно столкнуться

В Узбекистане пока есть проблемы, сдерживающие развитие отрасли. Например, достаточно высокая налоговая нагрузка.

У некоторых рестораторов возникают трудности с пониманием законодательства: здесь 7-9 видов налогов с оплатой и подготовкой отчетов в различные промежутки времени (налоги с оборота, на добавленную стоимость, на прибыль, на доходы физлиц, на имущество, социальный и земельный налоги, сборы за пользование водными ресурсами и право осуществления розничной торговли алкогольной продукцией).

Также в заведениях могут возникнуть проблемы с подключением к объектам инфраструктуры и перебои в подаче электричества, газоснабжения и водоснабжения, что влияет на работу ресторана.

А что с наполнением меню? Следует учесть, что в Узбекистане не едят свинину. Продукт заменяют говядиной, также можно использовать местные колбасы — здесь они очень качественные.

Тем не менее есть и позиции в дефиците на рынке: морепродукты, алкогольная продукция и ингредиенты для блюд специфических кухонь, например, азиатские соусы.

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Советы рестораторам, которые выходят на рынок Узбекистана. Наш опыт

Обратите внимание на национальные кухни, которых мало в Узбекистане

Впервые мы вышли на рынок Узбекистана с проектом «Сыроварня» в 2021 году. Это ресторан итальянской кухни, запущенный в партнерстве с Аркадием Новиковым в Ташкенте.

На тот момент мы понимали, что в городе растет спрос на национальную кухню из разных стран помимо традиционных блюд. И именно итальянских ресторанов было мало. Сейчас «Сыроварня» остается успешным проектом и поддерживает высокие показатели.

В сентябре 2023 года мы открыли ресторан «PRO.Хинкали», также в партнерстве с Аркадием Новиковым. Проект стал одним из первых серьезных заведений грузинской кухни на рынке Ташкента.

На рынке все еще недостаточно, например, хороших китайских, испанских, греческих, французских и перуанских ресторанов —- проектам с такими кухнями можно смело выходить на рынок Ташкента, а далее и всего Узбекистана.

Перед запуском уделите большое внимание локации и внутреннему оснащению ресторана, ведь это станет базой для реализации концепции

Когда индустрия перенасыщена заведениями, начинает страдать качество: рестораторы демпингуют рынок, а следом и пересматривают составы блюд, экономят на сервисе, переманивают персонал других ресторанов.

Узбекистан же в этом отношении — свежий рынок. Если с должным отношением проработать концепцию, кухню, интерьер и сервис, можно завоевать внимание многих местных жителей. Но без качественной базы реализовать все задуманное не получится.

Если изначально вы не продумали детали — необходимое оборудование, привлекательный дизайн, удобную мебель, — то создать атмосферу, держать требуемый уровень качества еды и сервиса будет сложно. А первое впечатление для жителей Узбекистана важно, особенно если это еще неизвестный жителям игрок рынка.

В запуск «PRO.Хинкали», где 192 посадочных места, мы инвестировали около $1 млн — в эту сумму вошли разработка дизайна интерьера и ремонт, оснащение мебелью, закупка оборудования и зарплаты.

С особой внимательностью выбирали локацию в центральном районе города — Юнусабадском, рядом с премиальным Алайским рынком и другими достопримечательностями: телебашня, Ташкентский Бродвей, Японский сад, музей истории Тимуридов и др.

Ресторан «PRO.Хинкали» в Ташкенте

Масштабируйте уже проверенные концепции, но при необходимости адаптируйте их под рынок Узбекистана

К развитию проектов в Узбекистане мы относимся больше как к сетевой истории. Отработанные в России концепции мы переносим в Ташкент практически без изменений.

Гостям из России, которые посещали наши рестораны, такой формат нравится, они рады привычной обстановке. Местным жителям атмосфера южного гостеприимства также приходится по вкусу и запоминается, потому что в Узбекистане радушие и гостеприимство составляют основу менталитета.

Но если бы в проектах были слишком смелые, нестандартные для Узбекистана решения, к которым рынок еще не готов, мы бы от них отказались или адаптировали, исходя из менталитета будущих гостей.

Добавляйте развлекательные форматы в концепции новых ресторанов

В трехмиллионной столице до сих пор нет достаточного количества клубов и диджеев, а цены в имеющихся заведениях часто запредельные. Тем не менее, запрос на развлечения в вечернее и ночное время у местных жителей есть.

Мы сейчас также строим наш третий авторский проект — танцевальный ресторан «Южанин». Думаю, он придется по вкусу многим горожанам, которые ждут новых концепций и новых эмоций.

Помимо авторской кавказской кухни, по пятницам и субботам здесь будут вечеринки, живая музыка и концерты артистов, а в дневное время на выходных — развлечения и анимация для детей.

Обучайте линейный персонал за месяц-два до открытия ресторана

Для этого можно пригласить часть коллектива на «гастроли» для обучения локальных сотрудников. Мы в «Сыроварне» подошли к этому вопросу еще серьезнее: привезли тренинг-менеджеров, совместно с которыми разработали программу и провели обучение и адаптацию всех менеджеров, официантов, барменов и поваров.

А еще во время пандемии многие сотрудники родом из Узбекистана вернулись с заработков в России на родину.

И примерно в то же время начался подъем рынка и развитие российских сетей в СНГ — в итоге со многими нашими сотрудниками в Ташкенте мы уже были знакомы или они проходили обучение в других популярных ресторанах и работали по стандартам, принятым в России.

Доставка будет расти всегда, поэтому развивайте этот формат и ищите новые подходы

Организацией доставки можно заняться самостоятельно или воспользоваться специализированными сервисами — Bringo, Express24, Broniboy и других. Также в Узбекистане особо популярна доставка с помощью Telegram-бота ресторана.

Воспользуйтесь помощью местных профессионалов

При выходе на новый рынок также советую рассмотреть партнерства с местными рестораторами, которые уже развивают собственные проекты в Узбекистане. Модель франчайзинга значительно сокращает риски, а местные предприниматели только рады пополнить портфель проектов успешными франшизами — помимо авторских концепций.

Это своего рода также диверсификация рисков и помощь во многих аспектах в новой стране: подбор локации, импорт продуктов через таможню и др.

Ресторан «Сыроварня» в Ташкенте

В незнакомой среде нужно многое начинать с нуля: узнавать обычаи, традиции, людей, правила ведения бизнеса. Но для российских рестораторов, развивающихся на родном, уже устоявшемся рынке, это будет не так сложно.

Узбекистан — перспективный регион для расширения ресторанного бизнеса, и он только подходит к своему расцвету: с качественным проектом здесь можно закрепиться и достичь впечатляющих результатов за относительно короткий период.

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Фото на обложке: Shutterstock/Efired

