Упрощенка, льготы и подводные камни: что учесть бизнесу, который планирует работать в нескольких странах

Выходя в зарубежные страны, российский бизнес знакомится с непривычными налоговыми требованиями, ограничениями банковской системы и нюансами работы с НДС. На что стоит обратить внимание компаниям, планирующим работать в других странах, объясняет основатель аутсорсинговой компании «Мое дело Корпорация» Анастасия Щербинина.

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Привычная российская система

При всех недостатках российская налоговая система достаточно разнообразна. Малый и средний бизнес могут использовать специальные режимы. Региональные власти регулярно снижают ставки по налогам для таких предприятий и вводят льготы.

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Налоговые режимы в России

Общая система налогообложения (ОСНО). Упрощенная система налогообложения (УСН). Патентная система налогообложения (ПСН), только для индивидуальных предпринимателей. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Налог на профессиональный доход (НПД).

С 2022 года в четырех регионах России ввели еще один, экспериментальный режим — автоматизированная упрощенная система налогообложения.

Подробнее о каждом режиме читайте в материале: Налоги на малый бизнес в 2022 году

Другие страны

Системы налогообложения стран СНГ, Узбекистана, Казахстана и Белоруссии во многом схожи с российской системой, но все-таки имеют некоторые нюансы.

Узбекистан

В 2019 году в стране прошла радикальная налоговая реформа, появился новый Налоговый кодекс. Радикальная реформа была направлена на повышение прозрачности бюджета, снижение ставок, увеличение поступлений налогов в казну на треть.

В то же время налоговая нагрузка на бизнес снизилась, страна стала более благоприятной для бизнеса — и многие компании из России переходят туда.

Удаленно работать там могут:

IT-компании,

консалтинг,

услуги,

торговые компании, ведущие товарооборот через эту страну.

Общепит или розничные сети зарегистрироваться там, а фактически работать в другой стране

Казахстан

Более развитая страна с точки зрения налоговой системы — даже товарный бизнес здесь можно вести удаленно. Работают множество аутсорсинговых предложений вокруг склада, логистики.

Максимум операций можно делегировать, не находясь в стране физически, достаточно открыть юридическое лицо по доверенности.

В стране низкий НДС, поэтому туда выгодно экспортировать товар из России. Купив товар в России, предприниматель возмещает 20% НДС, а продав в Казахстане, платит только 12%.

Компании с выручкой ниже 19 млн рублей в год могут использовать упрощенную систему налогообложения. УСН в Казахстане — это 3% от дохода (правда, ее нельзя применять при оказании консалтинговых, бухгалтерских услуг и деятельности в области права).

могут использовать упрощенную систему налогообложения. УСН в Казахстане — это 3% от дохода (правда, ее нельзя применять при оказании консалтинговых, бухгалтерских услуг и деятельности в области права). При обороте до 7,5 млн рублей в год можно работать без НДС.

В Казахстане ограниченное время на выписку электронного счета-фактуры после отгрузки товара — документ нужно отправить в течение 15 календарных дней со дня совершения сделки. Предприниматели из России часто этого не знают и платят штрафы за просрочку счетов.

Сейчас в Казахстане нет запрета на работу удаленного бизнеса, но ситуация может измениться в любой момент, поэтому стоит держать руку на пульсе.

Грузия

В этой стране действуют чудесные налоги для ИП — 1%. Условие — находиться на территории Грузии и вести деятельность оттуда. Делать то же самое из России — незаконно.

Читайте по теме: Открытие ИП и ведение бизнеса в Грузии: налоги, бухгалтерия, личный опыт

Подходит для предпринимателей, которые работают с клиентами из европейских стран.

Находясь в России, получать от них выручку сейчас проблематично, и если готовы релоцироваться в Грузию, можно решить эту проблему и одновременно сэкономить на налогах.

Франция

Здесь малые предприятия освобождены от налогов , если их оборот меньше определенного объема.

, если их оборот меньше определенного объема. Есть льготы по НДС.

Налог на прибыль — 33,33%, а для предприятий с доходом до 38 120 евро ставка по налогу на прибыль — 15%. Крупные компании уплачивают дополнительный социальный сбор в размере 3,3% от средней суммы налога.

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Компании, которые производят, продают или сдают в лизинг энергосберегающее оборудование, полностью освобождены от налога на прибыль.

Налоговые системы многих европейских стран выглядят прогрессивно, много льгот для малых и средних компаний. В целом европейский учет не так забюрократизирован, как в России.

ОАЭ и Дубай

Это направление на глазах становится все более популярным из-за легкости получения визы для россиян. В Дубае основные бюрократические сложности сконцентрированы вокруг открытия новой компании, особенно если речь об общепите: много проверок и контроля.

Например, при открытии счета может понадобиться внушительный пакет документов для учредителя-юрлица. Отказать в проведении любой процедуры могут без объяснения причин. Но после открытия и старта работы в обычном режиме бизнес не проверяют без веских причин.

Полный список документов и советы, чтобы избежать проволочек, в материале «Как открыть банковский счет в ОАЭ: для себя и компании»

В ОАЭ сейчас нет налогов с зарплат. При этом в стране есть НДС (VAT) 5%, требуется сдача бухгалтерской отчетности. Во многих случаях нужно проводить обязательный или инициативный аудит.

С 1 июня 2023 года в стране появится корпоративный налог 9%. При этом в свободных экономических зонах страны нет НДС, корпоративного налога и таможенных пошлин.

5 советов при совмещении бизнеса в нескольких странах

Займитесь всерьез

Нужно назначить руководителя или нескольких руководителей, которые будут управлять и контролировать выход компании на новые рынки. Каждый из руководителей может отвечать за свое направление. Например: СНГ, Азия, ОАЭ.

Если не определились со страной, сформуйте цель выхода из России

Нужно понять, какие именно операции будет проводить компания, а потом сопоставить этот список с условиями работы в разных странах. После этого станет понятно, какая страна подходит наиболее оптимально.

Обращайтесь к экспертам

Это могут быть налоговые консультанты, аутсорсинговая компания или просто другой бизнесмен с опытом работы в зарубежной стране. Они подскажут, на что стоит обратить внимание, и предостерегут от ошибок.

Например, в Казахстане развито законодательное наполнение налогового регулирования. Много консалтинговых, аудиторских фирм, которые могут дать качественную и детальную консультацию.

В стране больше правоприменительной практики, но чтобы привыкнуть к некоторым методам расчета налогов, потребуется время.

В Узбекистане, где новый Налоговый кодекс заработал только 1 января 2020 года, экспертная оценка только развивается. Поэтому нужно по возможности консультироваться у нескольких экспертов.

Изучите социальные ритуалы других стран

Например, в Узбекистане принято всегда торговаться — национальная традиция.

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Внимательно читайте соглашение между Россией и другой страной

Чтобы сэкономить на налогах и избежать штрафов. Если такого соглашения нет, налоги придется заплатить два раза.

Если соглашение есть:

внимательно проанализируйте пункты, под которые подпадают ваши сделки; проверьте, как они отражены в контрактах; уточните, кто какие налоги и будет удерживать по итогам этих сделок.

Например, многие думают, что такие соглашения предусматривают выбор, в каком государстве компания заплатит налог. На самом деле чаще налог удерживается в первом договаривающемся государстве, а остальная часть (при разнице ставки) доплачивается или устраняется по нормам, указанным в отдельной статье такого соглашения об избежании двойного налогообложения.

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