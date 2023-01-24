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Упрощенка, льготы и подводные камни: что учесть бизнесу, который планирует работать в нескольких странах

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Анастасия Щербинина
Анастасия Щербинина

Основатель аутсорсинговой компании «Мое дело Корпорация»

Анастасия Удальцова

Выходя в зарубежные страны, российский бизнес знакомится с непривычными налоговыми требованиями, ограничениями банковской системы и нюансами работы с НДС. На что стоит обратить внимание компаниям, планирующим работать в других странах, объясняет основатель аутсорсинговой компании «Мое дело Корпорация» Анастасия Щербинина. 

Упрощенка, льготы и подводные камни: что учесть бизнесу, который планирует работать в нескольких странах

Навигация по материалу:

  1. Узбекистан
  2. Казахстан
  3. Грузия
  4. Франция
  5. ОАЭ и Дубай

 

Привычная российская система

При всех недостатках российская налоговая система достаточно разнообразна. Малый и средний бизнес могут использовать специальные режимы. Региональные власти регулярно снижают ставки по налогам для таких предприятий и вводят льготы.

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Налоговые режимы в России

  1. Общая система налогообложения (ОСНО).
  2. Упрощенная система налогообложения (УСН).
  3. Патентная система налогообложения (ПСН), только для индивидуальных предпринимателей.
  4. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).
  5. Налог на профессиональный доход (НПД).

С 2022 года в четырех регионах России ввели еще один, экспериментальный режим — автоматизированная упрощенная система налогообложения.

Подробнее о каждом режиме читайте в материале: Налоги на малый бизнес в 2022 году

 

Другие страны

Системы налогообложения стран СНГ, Узбекистана, Казахстана и Белоруссии во многом схожи с российской системой, но все-таки имеют некоторые нюансы. 

 

Узбекистан

В 2019 году в стране прошла радикальная налоговая реформа, появился новый Налоговый кодекс. Радикальная реформа была направлена на повышение прозрачности бюджета, снижение ставок, увеличение поступлений налогов в казну на треть.

В то же время налоговая нагрузка на бизнес снизилась, страна стала более благоприятной для бизнеса — и многие компании из России переходят туда. 

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Удаленно работать там могут:

  • IT-компании,
  • консалтинг,
  • услуги,
  • торговые компании, ведущие товарооборот через эту страну.
Общепит или розничные сети зарегистрироваться там, а фактически работать в другой стране не смогут

 

Казахстан

Более развитая страна с точки зрения налоговой системы — даже товарный бизнес здесь можно вести удаленно. Работают множество аутсорсинговых предложений вокруг склада, логистики.

Максимум операций можно делегировать, не находясь в стране физически, достаточно открыть юридическое лицо по доверенности.

В стране низкий НДС, поэтому туда выгодно экспортировать товар из России. Купив товар в России, предприниматель возмещает 20% НДС, а продав в Казахстане, платит только 12%.

  • Компании с выручкой ниже 19 млн рублей в год могут использовать упрощенную систему налогообложения. УСН в Казахстане — это 3% от дохода (правда, ее нельзя применять при оказании консалтинговых, бухгалтерских услуг и деятельности в области права).
  • При обороте до 7,5 млн рублей в год можно работать без НДС. 

В Казахстане ограниченное время на выписку электронного счета-фактуры после отгрузки товара — документ нужно отправить в течение 15 календарных дней со дня совершения сделки. Предприниматели из России часто этого не знают и платят штрафы за просрочку счетов.

Сейчас в Казахстане нет запрета на работу удаленного бизнеса, но ситуация может измениться в любой момент, поэтому стоит держать руку на пульсе

 

Грузия

В этой стране действуют чудесные налоги для ИП — 1%. Условие — находиться на территории Грузии и вести деятельность оттуда. Делать то же самое из России — незаконно.

Читайте по теме: Открытие ИП и ведение бизнеса в Грузии: налоги, бухгалтерия, личный опыт

Подходит для предпринимателей, которые работают с клиентами из европейских стран.

Находясь в России, получать от них выручку сейчас проблематично, и если готовы релоцироваться в Грузию, можно решить эту проблему и одновременно сэкономить на налогах.

 

Франция

  • Здесь малые предприятия освобождены от налогов, если их оборот меньше определенного объема.
  • Есть льготы по НДС.
  • Налог на прибыль — 33,33%, а для предприятий с доходом до 38 120 евро ставка по налогу на прибыль — 15%. Крупные компании уплачивают дополнительный социальный сбор в размере 3,3% от средней суммы налога.

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Компании, которые производят, продают или сдают в лизинг энергосберегающее оборудование, полностью освобождены от налога на прибыль. 

Налоговые системы многих европейских стран выглядят прогрессивно, много льгот для малых и средних компаний. В целом европейский учет не так забюрократизирован, как в России. 

 

ОАЭ и Дубай

Это направление на глазах становится все более популярным из-за легкости получения визы для россиян. В Дубае основные бюрократические сложности сконцентрированы вокруг открытия новой компании, особенно если речь об общепите: много проверок и контроля.

Например, при открытии счета может понадобиться внушительный пакет документов для учредителя-юрлица. Отказать в проведении любой процедуры могут без объяснения причин. Но после открытия и старта работы в обычном режиме бизнес не проверяют без веских причин. 

Полный список документов и советы, чтобы избежать проволочек, в материале «Как открыть банковский счет в ОАЭ: для себя и компании»

В ОАЭ сейчас нет налогов с зарплат. При этом в стране есть НДС (VAT) 5%, требуется сдача бухгалтерской отчетности. Во многих случаях нужно проводить обязательный или инициативный аудит.

С 1 июня 2023 года в стране появится корпоративный налог 9%. При этом в свободных экономических зонах страны нет НДС, корпоративного налога и таможенных пошлин.

 

5 советов при совмещении бизнеса в нескольких странах 

Займитесь всерьез

Нужно назначить руководителя или нескольких руководителей, которые будут управлять и контролировать выход компании на новые рынки. Каждый из руководителей может отвечать за свое направление. Например: СНГ, Азия, ОАЭ

 

Если не определились со страной, сформуйте цель выхода из России

Нужно понять, какие именно операции будет проводить компания, а потом сопоставить этот список с условиями работы в разных странах. После этого станет понятно, какая страна подходит наиболее оптимально. 

 

Обращайтесь к экспертам

Это могут быть налоговые консультанты, аутсорсинговая компания или просто другой бизнесмен с опытом работы в зарубежной стране. Они подскажут, на что стоит обратить внимание, и предостерегут от ошибок.

Например, в Казахстане развито законодательное наполнение налогового регулирования. Много консалтинговых, аудиторских фирм, которые могут дать качественную и детальную консультацию.

В стране больше правоприменительной практики, но чтобы привыкнуть к некоторым методам расчета налогов, потребуется время.

В Узбекистане, где новый Налоговый кодекс заработал только 1 января 2020 года, экспертная оценка только развивается. Поэтому нужно по возможности консультироваться у нескольких экспертов.

 

Изучите социальные ритуалы других стран

Например, в Узбекистане принято всегда торговаться — национальная традиция. 

Читайте по теме: Локализация — дело тонкое: что надо знать, запуская рекламу в Узбекистане

 

Внимательно читайте соглашение между Россией и другой страной

Чтобы сэкономить на налогах и избежать штрафов. Если такого соглашения нет, налоги придется заплатить два раза.

Если соглашение есть:

  1. внимательно проанализируйте пункты, под которые подпадают ваши сделки;
  2. проверьте, как они отражены в контрактах;
  3. уточните, кто какие налоги и будет удерживать по итогам этих сделок.

Например, многие думают, что такие соглашения предусматривают выбор, в каком государстве компания заплатит налог. На самом деле чаще налог удерживается в первом договаривающемся государстве, а остальная часть (при разнице ставки) доплачивается или устраняется по нормам, указанным в отдельной статье такого соглашения об избежании двойного налогообложения. 

 

Фото на обложке: Shutterstock / adriaticfoto

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