Налоги на малый бизнес в 2022 году

Налоговое законодательство постоянно актуализируется, меняются и налоги для малого бизнеса. Константин Янатьев, юрист и эксперт «ЗаконИнфо» , разобрал типы налогообложения в 2022 году и рассказал, кому они подойдут.

Содержание:

Что такое налоговый режим

Под «налоговым режимом» подразумеваются условия деятельности, которые влияют на размер начисленных сборов и набор отчетности, подлежащей сдаче в контролирующие органы.

Вид налогообложения может быть:

общим , при котором предприятие отчитывается по всем налогам, предусмотренным законодательством;

, при котором предприятие отчитывается по всем налогам, предусмотренным законодательством; специальным отражен в разделе VIII.1 НК РФ , подразумевающим особые условия ведения деятельности.

Такой режим считается более узким по сравнению с общим, потому что предприятие:

ведет бухгалтерию в сокращенной форме, освобождается от многих сборов.

На что влияет выбор налогового режима

Бизнес и налоги напрямую взаимосвязаны. От того, какой вид налогообложения в 2022 году будет применять предприятие, будет зависеть:

нагрузка на бухгалтера (штатного или по найму);

какой налог на бизнес заплатит предприятие (в зависимости от ставки);

количество деклараций, необходимых для предоставления в налоговые органы.

Как выбрать налоговый режим

Чтобы снизить налоговую нагрузку и не допустить нарушение налогового законодательства, руководителю перед выбором вида систем налогообложения необходимо ознакомиться с ключевыми факторами:

Вид предприятия — ООО или ИП. К примеру, патент может приобрести только ИП. Вид деятельности. В некоторых случаях выгоднее будет приобретение патента, а при определенных условиях подходящей станет «упрощенка». Уровень годовой выручки. После оценочного анализа выручки можно сократить варианты налогообложения. К примеру, с выручкой более 200 млн рублей в год предприятие не сможет применить упрощенную систему налогообложения. Численность штата. У некоторых режимов налогообложения (например, патент и УСН) выдвигаются требования по максимальному количеству наемных работников. Предприятие, имеющее более 130 сотрудников, не может встать на учет по «упрощенке». А самозанятость доступна для применения только в если нет наемных сотрудников.

Чтобы определить, какие налоги малый бизнес заплатит в 2022 году, необходимо изучить все их ограничения (указаны в НК РФ) и просчитать примерный уровень налогообложения, опираясь на ежегодную выручку и размер налоговой ставки.

НДФЛ 15%

Объект налогообложения при НДФЛ — это доходы физлиц, полученные в том числе в материальной форме. Тогда плательщики — получатели такого дохода.

Отчетным периодом считается один календарный год.

В 2020 году в статью 224 НК РФ были внесены изменения, на основании которых ставка налога на полученные доходы в сумме, превышающей 5 млн рублей, составит 15%. Для всех доходов ниже указанной суммы применяется ставка в 13%.

Учету подлежат доходы:

трудовой деятельности (заработная плата, премиальные выплаты);

долевого участия;

сделки по операциям с ценными бумагами (в том числе продажи);

инвестиционного товарищества;

выигрыша в лотерею, иные азартные игры;

прибыли контролируемой иностранной компании.

Например, доход руководителя компании за год составил 780 тыс. руб. (65 тыс. руб. в месяц), вычеты не предоставляются. В таком случае будет применяться повышенная ставка 15%, поскольку полученный доход превысил 5 млн рублей.

УСН «Доходы»

Упрощенную систему могут применять компании, у которых:

численность штата — менее 130 человек;

доход не превышает 200 млн рублей;

остаточная стоимость ОС — меньше 150 млн рублей.

При «упрощенке» бизнес освобождается от применения других платежей:

налога на прибыль бизнеса; налога на имущество, используемое в рабочих целях; НДС.

Вид налогообложения — доходы. Ставка — 6%. В некоторых регионах применяются нормативно-правовые акты, снижающие налоговую ставку по УСН.

Актуальную информацию можно посмотреть на официальном сайте ФНС.

Оплата авансовых платежей осуществляется раз в квартал (не позднее 25 числа четвертого, седьмого и десятого).

Декларации по УСН сдается раз в год, не позднее:

31 марта для организаций;

30 апреля для ИП.

Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН)

АУСН — новый налог, действующий в форме эксперимента с 01.07.2022 в городе Москве и Московской области, республике Татарстан, Калужской области, и продлится он до 31.12.2027 года.

Плюсы АУСН:

практически отменяется отчетность;

налоги рассчитываются автоматически.

Налоговый режим рассчитан на предприятия с численностью работников меньше пяти человек и суммой годового дохода меньше 60 млн рублей.

Налоговый период — один месяц.

Налоговая ставка составит 8% для объекта налогообложения «доходы» и 20% — «доходы минус расходы». Сумма налога будет рассчитана автоматически и появится в личном кабинете плательщика.

Срок оплаты — до 25 числа месяца, следующего за отчетным.

Особенности АУСН:

не нужно платить страховые взносы как за ИП, так и за работников (кроме взносов за травматизм). плательщик освобождены от выездных налоговых проверок.

Патентная система налогообложения (ПСН)

ПСН — специальный вид налогообложения для ИП с определенным видом деятельности, перечень которых устанавливается на уровне субъекта (чаще всего — торговля, общественное питание, оказание услуг).

Особенность этого режима — приобретение патента на занятие предпринимательской деятельностью на конкретный срок (от одного до 12 месяцев), который признается налоговым периодом.

Определены условия, при которых применение патентной системы налогообложения запрещено:

торговля подакцизными товарами (алкоголь, сигареты);

заключение договора доверительного управления имуществом или простого товарищества;

несоответствие разрешенным для применения патента кодам ОКВЭД.

Максимальная численность работников для применения патента — 15 человек.

При применении патентной системы налогообложения в 2022 году предприниматель освобождается от уплаты следующих налогов:

НДФЛ;

налога на имущество, используемого для ведения бизнеса;

НДС за исключениями, указанными в НК РФ .

Приобретение патента возможно в совокупности с применением иного режима налогообложения.

Налоговая база состоит из потенциально возможного дохода, установленного на региональном уровне и зависящего от сферы бизнеса. Налоговая ставка — 6%. Налоговая декларация в контролирующий орган не предоставляется.

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)

Плательщиками ЕСХН являются сельхозтоваропроизводители — юридические лица и ИП, производящие продукцию сельского хозяйства по направлению животноводства и растениеводства.

Применяя систему единого сельскохозяйственного налога, субъекты бизнеса освобождаются от уплаты прочих налогов, непосредственно относящихся к их предпринимательской деятельности (НДФЛ, налог на имущество).

Объект налогообложения — разница между выручкой и расходами. Ставка налога — 6%.

Налоговый период для оплаты — полугодие, для сдачи отчетности — один год. Авансовые платежи должны быть уплачены до 25 июля, января. Дата сдачи годовой декларации и полной оплаты налога — 31 марта.

Налог на профессиональный доход (НПД)

Граждане, уплачивающие налог на профессиональный доход, признаются самозанятыми. Режим налогообложения введен в экспериментальной форме с 2019 года, на сегодняшний день действует во всех регионах России.

Ведение бизнеса при НПД, начиная с постановки на учет, осуществляется дистанционно, с помощью кабинета в приложении «Мой налог».

Условия для получения самозанятости такие:

Отсутствие наемных работников. Реализация товаров собственного производства (продовольственных и непродовольственных). Оказание услуг населению (установка дверей, техническое обслуживание автомобилей, массаж, организация творческих мастерских).

Налогооблагаемой базой признается тот доход, который плательщик НПД самостоятельно отразил в мобильном приложении.

Налоговая ставка — 4%. Однако государство предоставило самозанятым бонус в сумме 10 000 рублей, которые направлены на оплату 1% от 4%. Таким образом, пока действует бонус, с 1000 рублей самозанятый оплатит налог в размере 30 рублей, а государство — остальные 10 рублей.

Расчетный период — месяц. Оплата налога осуществляется не позднее 25 числа. Декларация и иная бумажная отчетность в ФНС не предоставляется.

Пенсионное обеспечение для самозанятых добровольное. В случае подписания соглашения с Пенсионным фондом размер страховых выплат устанавливает сам самозанятый, а решение по начислению стажа принимает Пенсионный фонд (исходя из суммы полученных взносов).

Общая система налогообложения (ОСНО)

Если предприятие не подходит под применение специальных налоговых режимов, оно обязано применять общую систему налогообложения. Для применения ОСНО нет ограничений по количеству работников, остаточной стоимости фондов или ежегодной выручке.

Применение общей системы налогообложения в 2022 году предполагает уплату:

Налог Налогооблагаемая база Налоговая ставка Сдача деклараций Уплата налогов НДС продажа товаров (в том числе импорт), оказание услуг, реализация имущественных прав;

передача товаров (выполнение услуг) для собственных нужд. стандартная — 20%; льготные — 10%, 0%. Ежеквартально (до 25 числа) Ежемесячно (до 25 числа) Налог на прибыль (только для юридических лиц) Разница между выручкой и затратами 20% ежеквартально — до 28.04, 28.07, 28.10;

ежегодно — до 28 марта. Налог на имущество Кадастровая стоимость имущества для бизнеса Устанавливается на уровне региона (максимальная — 2,2%) Для ИП не предусмотрена, для юрлиц — по решению региональных властей 1 декабря НДФЛ (только для ИП) Разница между выручкой и затратами 13% Ежегодно, до 30.04. ежеквартально — до 25 числа;

ежегодно — до 15 июля.

Решение о том, какой налог для малого бизнеса применять в 2022 году, принимает руководитель. Важно внимательно изучить все критерии, влияющие на вид налогообложения, и просчитать размер налоговых платежей для оптимизации расходов предприятия.

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