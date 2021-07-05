«Схема хороша для оборотов до 20 млн рублей в год»: бизнес о новом налоговом режиме от ФНС

Большинство из них позитивно оценили предложения налоговой, однако бизнес-сообщество хотело бы «взять паузу» и посмотреть на итоги пилота.

Новый налоговый режим, разрабатываемый Федеральной налоговой службой (ФНС) для малого и микробизнеса, снимет ряд издержек с предпринимателей, особенно выгодным он будет для компаний с оборотом до 20 млн рублей в год. Такое мнение RB.ru высказали предприниматели различных отраслей малого бизнеса.

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ФНС начала прорабатывать новый налоговый режим для микро- и малого бизнеса, узнали СМИ. Он предназначен как для индивидуальных предпринимателей, так и для юрлиц.

Основные условия нового режима:

— освободить бизнес от уплаты страховых взносов за счет увеличения ставки налога на деятельность (на 4 п.п.);

— ФНС будет сама рассчитывать налоги по данным банков и контрольно-кассовой техники (ККТ);

— сделать налоговый период равным одному месяцу;

— считать расходами только операции по безналичным расчетам и проведенные по расчетным счетам или зафиксированные ККТ;

— бизнес должен выплачивать заработную плату только через банк (будет выступать налоговым агентом по исчислению и уплате НДФЛ);

— освободить бизнес от бухгалтерского и налогового учета, подачи отчетности по упрощенной системе налогообложения, по НДФЛ и страховым взносам, от подачи отчетности в социальные фонды и Росстат.

Как бизнес платит налоги сейчаc

— по общей системе налогообложения (ОСНО): предусматривает ставку налога на прибыль 20% для юрлиц (плюс НДС) и НДФЛ 13% для ИП;

— по упрощенной (УСН) с двумя вариантами взимания налогов: со всех доходов (по ставке 6%) и с доходов за вычетом расходов (по ставке 15%);

— по патентной системе налогообложения (ПСН, только для ИП, специализирующихся на одной сфере бизнеса): ставка 6% от потенциального дохода.

— по единому сельскохозяйственному налогу (ЕСХН): ставка 6% (плюс НДС).

Подойдет для компаний с небольшим оборотом

RB.ru узнал, существует ли спрос на новый налоговый режим в бизнес-среде.

Государство, очевидно, делает правильные шаги — Россия движется к цивилизованным странам, которые заинтересованы не только в ресурсной экономике, но и в том, чтобы малый бизнес быстро рос, считает основатель Fotozona Lab Ираклий Наскидов. По его словам, при таком режиме повысится собираемость налогов и появится возможность обелить доходы граждан.

«Я бы хотел создавать рабочие места, но первое, что меня тормозит, — высокий налог, второе — сложности с бухгалтерией. Предприниматель, который только начинает бизнес, должен думать в первую очередь о продажах и о развитии продукта, но никак не мучиться с учетом. Новый налоговый режим способен решить проблему на старте», — считает основатель Fotozona Lab.

Режим идеально подойдет для малого бизнеса, согласна индивидуальный предприниматель Лариса Ковальчук. По ее словам, подобное уже применялось в начале 2000-х годов. «Мы платили налог УСН, и эта сумма распределялась по всем фондам. Страховых взносов за себя предприниматели не платили», — вспоминает она.

Расклад, при котором ФНС контролирует расходы и поступления по банковскому счету и ККТ и сама рассчитывает налог для предпринимателей, будет удобен для малого бизнеса, так как снимет часть головных болей по подготовке и подаче отчетности, сократит связанные с этим издержки, полагает гендиректор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.

При этом, по ее словам, отмена страховых взносов взамен на увеличение ставки налога на деятельность может оказаться выгодной «только при не очень больших оборотах». С Усковой соглашается основатель Fotozona Lab Ираклий Наскидов. По его словам, «схема будет хороша для оборотов до 15-20 млн рублей в год».

Самостоятельный расчет налогов ФНС также исключит возможность ошибки в расчетах бухгалтера, из-за чего происходит неправильная подача сведений. «В итоге налоговая считает это за нарушение законодательства и блокирует счета компании. Такой процесс полностью исчезнет, если ФНС будет рассчитывать налоги самостоятельно», — говорит основатель и директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.

Также предприниматель видит плюсы в налоговом режиме сроком на один месяц. По словам Кивокурцева, это позволит минимизировать риск кассового разрыва, как это зачастую происходит у предприятий, которые «живут сегодняшним днем» и вынуждены кредитоваться в конце года для уплаты налогов.

«Интересной» инициативу ФНС называет доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, глава регионального отделения Партии Роста в Липецкой области Вадим Ковригин.

«Бухгалтерский учет и риски штрафов за его нарушение для микро- и малого бизнеса — весьма ощутимые расходы. Не думаю, что повышение налога на 4 процентных пункта для такого бизнеса станет каким-то ощутимым, зато позволит сократить издержки на бухгалтерию и страховые взносы», — считает экономист.

Несколько «но»

Ковригин также выделил некоторые риски разрабатываемого режима — по его словам, необходимо предусмотреть в законе запрет на рост ставок за банковские услуги в случае, если на финансовые организации ляжет функция налогового агента.

«Исполнение такой функции не повлечет для банков каких-то серьезных издержек — все можно делать в автоматическом режиме. Однако, как прекрасный предлог для повышения оплаты, это может использоваться банками», — предупреждает он.

Еще один риск — усиление функций налогового органа и банка в отношении предпринимателя. По мнению Ковригина, это также необходимо запретить законодательно.

Предприниматель Лариса Ковальчук также сомневается в том, что предлагаемый проект ФНС будет осуществим в настоящее время, так как не все предприниматели установили онлайн-кассы (ФНС предлагает считать расходами только операции по расчетным счетам или ККТ, см. выше).

«Огромное количество предпринимателей не имеют расчетных счетов, предпочитая работать за наличный расчет. У некоторых предпринимателей и организаций до сих пор не прописывается наименование товаров в чеках, что является препятствием для этого проекта, ведь такой платеж не может являться подтверждением расхода», — предупреждает Ковальчук.

Для бизнеса, чей оборот превышает 20 млн рублей, рост ставки налога на деятельность за счет отмены страховых взносов может быть невыгоден, добавляет еще одно «но» к инициативе ФНС основатель Fotozona Lab Ираклий Наскидов.

«Лучше будет остаться на текущей налоговой нагрузке — 13% НДФЛ плюс 15% ФОТ. На цифре 20 млн начинается более системное планирование, бизнес уже не боится отчетов и взаимодействия, найма людей в штат и так далее. Эта цифра может служить индикатором», — полагает Наскидов.

Соснователь и директор по маркетингу банка «Бланк» Дмитрий Салатов призывает задуматься, на кого реально направлена данная инициатива.

«Работать по такой схеме будет даже не так выгодно, как просто открыть самозанятость. Этот режим может стать популярным, если после его введения начнут закручивать гайки на других режимах, и он станет новой тихой гаванью для "серых" сотрудников, не оформленных официально в штат», — считает предприниматель.

Чего хотят предприниматели

Для «Рокет Ворк» все-таки удобнее стандартная УСН, признает гендиректор платформы Анастасия Ускова. При этом она не исключает, что если потенциальная выгода от нового режима будет очевидна, в компании обдумают такой формат.

В Promobot согласились бы перейти на новую систему при удачном проведении пилотов и подтверждении, что режим работает. «И еще, конечно же, при условии, что налоговая будет работать исправно, потому что в налоговой тоже могут быть проблемы, связанные с человеческим фактором. Хотелось бы понимать, что это все пойдет автоматизировано и четко», — говорит основатель Олег Кивокурцев.

Основатель Fotozona Lab Ираклий Наскидов отмечает, что «было бы здорово также перейти от карательной функции ФНС к сервисной». Предприниматель признает, что полностью снять с бизнеса необходимость расчета налогов и подачу отчетности — его мечта. Он также предлагает реализовать инициативу ФНС по самостоятельному расчету налогов для УСН.

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