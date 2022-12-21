Как открыть банковский счет в ОАЭ: для себя и компании

Открытие личного или корпоративного банковского счета в ОАЭ мигранты отмечают как праздник, потому что процесс оформления требует времени и усилий.

Этап 1. Подготовительный

Мы проходили путь оформления банковских счетов в ОАЭ на основании регистрации IT-компании на территории Дубая. Так можно: сперва оформляем компанию, затем — людей (визы и ID для основателей), после — счета. Но обо всем по порядку.

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Виза и Emirates ID

Для получения визы и ID понадобятся:

местная сим-карта (оформленная именно на вас),

скан первой страницы загранпаспорта (лучше цветной),

фото (делать в студии в Дубае, где знают требования),

документы, подтверждающие право на визу.

Основателям компании дополнительно потребуются:

Свидетельство о праве собственности на компанию (Certificate of Incumbency), где прописано, что предъявитель — акционер.

Standard articles of association for private companies (устав компании).

Важно: загранпаспорт на момент подачи документов должен быть актуален еще как минимум полгода.

Срок оформления визы и ID может занять от трех дней до двух месяцев (если нужна легализация диплома).

Документы подаются онлайн, затем нужно явиться лично по приглашению на электронной почте, пройти медицинское обследование и биометрию (отпечатки пальцев), после чего получить визу и ID.

Средняя стоимость визы для основателя компании — 66 тыс. рублей и семь дней ожидания. Если нужно получить за три рабочих дня, то стоимость — 96 тыс. рублей. Для сотрудников — на 600 AED (10 тыс. рублей) дешевле.

Этап 2. К открытию счета: know your client

Личный банковский счет

Когда у вас появилась резидентская виза и ID, открыть личный счет можно, например, через приложение или лично прийти в банк с пакетом документов:

паспортом, визой, квитанцией об оплате коммунальных услуг по месту проживания в ОАЭ, бумагой, подтверждающей ваш доход.

В разных банках могут дополнительно потребовать и другие документы (уточните полный список заранее). Список документов, как видите, небанальный. Банковская система Эмиратов считается одной из самых надежных в мире.

Процедура KYC (Know your client, или «знай своего клиента») здесь играет немаловажную роль.

Возможно, поэтому открыть здесь банковский счет на компанию довольно сложно. У вас будут просить дополнительные документы, перевод бумаг то на арабский, то на английский и затягивать сроки. Потребуется написать почти во все банки ОАЭ и даже Саудовской Аравии, чтобы где-то согласились взять компанию «под крыло».

Проблема еще и в том, что из-за санкций у компаний из РФ появляются дополнительные проблемы при оформлении счета: им не отказывают в помощи открыто, но и не помогают.

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Далее расскажем, каким путем сложный вопрос открытия банковского счета все же можно решить.

Быстрый путь

Решение, которое мы нашли, работает в любых вопросах бизнеса в ОАЭ. Это личные отношения.

Во время деловых встреч с представителями бизнеса и влиятельными людьми Дубая заводите разговор о банковском счете, чтобы вам подсказали, кто и в каком банке может за вознаграждение лично «взять вас за руку» и провести до открытия корпоративного счета.

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Но важно не путать полезных людей (реально способных помочь) с «решалами», которые предлагают помощь в оформлении документов за комиссию до 10 тыс. AED (170 тыс. руб.). В реальности же они просто играют роль информационного стенда, но не решают проблем, поскольку не имеют связей с руководством банка.

При этом сами пройдя весь бюрократический путь оформления ВНЖ и счетов, теперь мы решаем эти вопросы для наших клиентов, которые хотят получить ВНЖ за инвестиции в недвижимость (в Дубае это стоит от $205 тыс.).

Этап 3. Документы для корпоративного счета компании

При оформлении корпоративного счета для российской компании, которая зарегистрирована в Дубае, нужно собрать бумаги по обеим компаниям. Документы по российской компании надо перевести на английский и арабский и нотариально заверить.

Важно знать: если у компании есть соучредители, все они должны принимать участие в оформлении документов, ставить подписи и т. д. К сожалению, мы этого не знали, так что информация получена опытным путем.

Документы по компании в Дубае для оформления корпоративного счета уточните список в банке :

Профиль компании. Это основные сведения о компании: название, адрес, вид деятельности, дата и история создания, список стран и клиентов для сотрудничества; Учредительные документы: торговая лицензия, различные соглашения и т. д. Оригиналы действующих загранпаспортов, Emirates ID и визы учредителей (всех!). Выписка со счета или рекомендательное письмо из корпоративного банка. Устав организации, меморандум и документ о корпоративной структуре. Данные о предпринимательском опыте учредителей. Данные об источнике средств в компании.

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От компании в РФ (с переводом на арабский):

Торговая лицензия либо документ, где описана деятельность компании. Соглашение сторон, где прописаны все учредители компании. Подтверждение доходов и расходов компании за последние 6 месяцев. Профиль компании (как в списке документов для дубайской компании). Пять выставленных счетов, соответствующих виду деятельности, который прописан в профиле компании.

Помимо главного лайфхака, который касается поиска настоящего помощника-инсайдера, есть и еще один совет: не рассчитывайте на сроки, которые вам озвучит банк или этот помощник. По опыту, к тому моменту, когда вам уже должны были открыть счет, вам могут сказать: «Потребуются еще некоторые документы».

И процесс затягивается на недели и месяцы.

При этом важно понимать, что у всех банков разные внутренние правила: если вас начали игнорировать в одном, пробуйте в другом и не останавливайтесь.

Фото на обложке: Shutterstock / Amir Hanna