Как открыть банковский счет в ОАЭ: для себя и компании

Открытие личного или корпоративного банковского счета в ОАЭ мигранты отмечают как праздник, потому что процесс оформления требует времени и усилий.Алексей Гальцев, СЕО Realiste, поделился собственным опытом и инструкцией, как сделать это в три этапа. В материале — списки документов и советы, как ускорить процесс.
Этап 1. Подготовительный
Мы проходили путь оформления банковских счетов в ОАЭ на основании регистрации IT-компании на территории Дубая. Так можно: сперва оформляем компанию, затем — людей (визы и ID для основателей), после — счета. Но обо всем по порядку.
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Виза и Emirates ID
Для получения визы и ID понадобятся:
- местная сим-карта (оформленная именно на вас),
- скан первой страницы загранпаспорта (лучше цветной),
- фото (делать в студии в Дубае, где знают требования),
- документы, подтверждающие право на визу.
Основателям компании дополнительно потребуются:
- Свидетельство о праве собственности на компанию (Certificate of Incumbency), где прописано, что предъявитель — акционер.
- Standard articles of association for private companies (устав компании).
Важно: загранпаспорт на момент подачи документов должен быть актуален еще как минимум полгода.
Срок оформления визы и ID может занять от трех дней до двух месяцев (если нужна легализация диплома).
Документы подаются онлайн, затем нужно явиться лично по приглашению на электронной почте, пройти медицинское обследование и биометрию (отпечатки пальцев), после чего получить визу и ID.
Средняя стоимость визы для основателя компании — 66 тыс. рублей и семь дней ожидания. Если нужно получить за три рабочих дня, то стоимость — 96 тыс. рублей. Для сотрудников — на 600 AED (10 тыс. рублей) дешевле.
Этап 2. К открытию счета: know your client
Личный банковский счет
Когда у вас появилась резидентская виза и ID, открыть личный счет можно, например, через приложение или лично прийти в банк с пакетом документов:
- паспортом,
- визой,
- квитанцией об оплате коммунальных услуг по месту проживания в ОАЭ,
- бумагой, подтверждающей ваш доход.
В разных банках могут дополнительно потребовать и другие документы (уточните полный список заранее). Список документов, как видите, небанальный. Банковская система Эмиратов считается одной из самых надежных в мире.
Процедура KYC (Know your client, или «знай своего клиента») здесь играет немаловажную роль.
Возможно, поэтому открыть здесь банковский счет на компанию довольно сложно. У вас будут просить дополнительные документы, перевод бумаг то на арабский, то на английский и затягивать сроки. Потребуется написать почти во все банки ОАЭ и даже Саудовской Аравии, чтобы где-то согласились взять компанию «под крыло».
Проблема еще и в том, что из-за санкций у компаний из РФ появляются дополнительные проблемы при оформлении счета: им не отказывают в помощи открыто, но и не помогают.
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Далее расскажем, каким путем сложный вопрос открытия банковского счета все же можно решить.
Быстрый путь
Решение, которое мы нашли, работает в любых вопросах бизнеса в ОАЭ. Это личные отношения.
Во время деловых встреч с представителями бизнеса и влиятельными людьми Дубая заводите разговор о банковском счете, чтобы вам подсказали, кто и в каком банке может за вознаграждение лично «взять вас за руку» и провести до открытия корпоративного счета.
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Но важно не путать полезных людей (реально способных помочь) с «решалами», которые предлагают помощь в оформлении документов за комиссию до 10 тыс. AED (170 тыс. руб.). В реальности же они просто играют роль информационного стенда, но не решают проблем, поскольку не имеют связей с руководством банка.
При этом сами пройдя весь бюрократический путь оформления ВНЖ и счетов, теперь мы решаем эти вопросы для наших клиентов, которые хотят получить ВНЖ за инвестиции в недвижимость (в Дубае это стоит от $205 тыс.).
Этап 3. Документы для корпоративного счета компании
При оформлении корпоративного счета для российской компании, которая зарегистрирована в Дубае, нужно собрать бумаги по обеим компаниям. Документы по российской компании надо перевести на английский и арабский и нотариально заверить.
Важно знать: если у компании есть соучредители, все они должны принимать участие в оформлении документов, ставить подписи и т. д. К сожалению, мы этого не знали, так что информация получена опытным путем.
Документы по компании в Дубае для оформления корпоративного счета:
- Профиль компании. Это основные сведения о компании: название, адрес, вид деятельности, дата и история создания, список стран и клиентов для сотрудничества;
- Учредительные документы: торговая лицензия, различные соглашения и т. д.
- Оригиналы действующих загранпаспортов, Emirates ID и визы учредителей (всех!).
- Выписка со счета или рекомендательное письмо из корпоративного банка.
- Устав организации, меморандум и документ о корпоративной структуре.
- Данные о предпринимательском опыте учредителей.
- Данные об источнике средств в компании.
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От компании в РФ (с переводом на арабский):
- Торговая лицензия либо документ, где описана деятельность компании.
- Соглашение сторон, где прописаны все учредители компании.
- Подтверждение доходов и расходов компании за последние 6 месяцев.
- Профиль компании (как в списке документов для дубайской компании).
- Пять выставленных счетов, соответствующих виду деятельности, который прописан в профиле компании.
Помимо главного лайфхака, который касается поиска настоящего помощника-инсайдера, есть и еще один совет: не рассчитывайте на сроки, которые вам озвучит банк или этот помощник. По опыту, к тому моменту, когда вам уже должны были открыть счет, вам могут сказать: «Потребуются еще некоторые документы».
И процесс затягивается на недели и месяцы.
При этом важно понимать, что у всех банков разные внутренние правила: если вас начали игнорировать в одном, пробуйте в другом и не останавливайтесь.
Фото на обложке: Shutterstock / Amir Hanna
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