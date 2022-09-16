Выбор региона, регистрация компании и открытие счета — как предприниматель перевозил бизнес в Дубай

Сергей Баженов, CEO «Клеверенс», поделился своим опытом открытия юридического лица в Дубае и рассказал о том, как быть в первые дни переезда, как оформить необходимые документы, а также об особенностях жизни в ОАЭ.

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У Дубая есть свой звук. Когда ночью выходишь на балкон, и тебя обволакивает горячий влажный воздух асфальта, ты слышишь его со всех сторон. Этот звук — гул огромных кондиционеров, который чем-то похож на шум взлетно-посадочной полосы аэропорта. «По крайней мере, не слышно скорой и полицейских сирен, как в Нью-Йорке» — думал я, вытирая пот с затылка.

Я приехал на Ближний Восток в начале марта 2022 года, чтобы открыть юрлицо для своей компании. Ни в Дубае, ни на Ближнем Востоке я до этого не был. «Ну что, жарко там?» — спрашивал меня каждый звонящий. Нет, что вы, это телефону жарко, он выключается, а мне некогда.

Выбор региона

Ближний Восток по английски называется Middle East («Средний Восток»), потому что этот регион расположен посередине «Восточной» части полушария: с Европой, Африкой и Азией — противоположно «Среднему Западу» на обратной стороне планеты с двумя Америками.

Компания, которую я основал в 2004 году вместе с партнерами, делает программные продукты для автоматизации бизнеса при помощи мобильных устройств — в основном для сотрудников склада и магазина, чтобы они не путали товары и работали с штрихкодами.

Ближний Восток — пересечение торговых путей, а Дубай — главный порт региона, где очень много товаров и грузов, которые нужно сканировать по штрихкодам, — подумал я и полетел в Дубай.

На самом деле нет. Выходить в страны типа Турции, Египта и Южной Африки мне всегда советовали эксперты из моей отрасли Auto ID, исходя из численности населения, ВВП на душу и уровня автоматизации.

Я же думал, как бы тратить меньше денег, пока не будет виден трекшн. Поэтому я полетел в Египет и провел там целый месяц, пытаясь понять, во сколько мне обойдется экспансия, почему Египту прочат бурный рост, и что тут вообще происходит. Но это отдельная тема.

Короче, открыть компанию в Египте или Турции и принимать на нее выручку в долларах оказалось не самой лучшей идеей. А в Дубае, как выяснилось, закупаются все страны региона (кроме Турции). А еще в Дубае вам «откроют компанию в течение шести дней, и счет в банке в течение месяца», ага.

Дубай

Про Дубай я знал только то, что там отдыхают Джиган, Уилл Смит и Хабиб, вместе и по отдельности. Отличное место, чтобы залезть на Бурдж-Халифу, прыгнуть с парашютом в залив или полетать на eFoil. Побывал в Дубае — поставь на аватарку, примерно так.

Но влетит ли тут бизнес? Мой бизес — это жесткий B2B про эффективность торговли и склада, а не модный способ спалить деньги. Надо было это проверить. Поэтому я просто взял и поехал.

Иностранных банковских карт у меня не было, Mastercard и Visa уже не работали, поэтому билеты из Египта в Дубай и отель для проживания я купил через российский сервис. Выбрать и оплатить билет и отель нужно было заранее и полностью, чтобы не тратить потом бесценный валютный нал, который удалось обменять еще в Москве в аэропорту, и потом еще доснять в Египте до 10 марта.

Я построил маршрут в Дубай из Каира через Джидду с прилетом поздно вечером. На месте у меня уже был скачанный Uber, через который легко вызывается супердорогое такси, которое потом с трудом находится среди 100500 полос подземного паркинга.

Потом мне подсказали, что в Дубае надо ставить Careem, бюджетное такси от пакистанского стартапа, и поездка обойдется раза в два дешевле.

Отель я снял в дальнем районе города, противоположном аэропорту. Потому что 150 AED в день за 4 звезды с завтраком с оплатой рублями через «Островок» и дополнительным курортным сбором 10 AED в день, который надо было оплачивать наличными. По московским меркам час езды совсем рядом, но таксист очень удивлялся, почему я снял отель так далеко от «центра».

К слову, «центр» Дубая, который выдается по поиску «Dubai City Center», который подписан на карте как «Dubai» и который рядом с аэропортом — это совсем не тот центр, в котором вы хотели бы оказаться. По сути в Дубае нет одного центра, все зависит от ваших предпочтений.

Если Moscow City размножить в два раза в глубину и заставить им обе стороны Ленинского проспекта (14 км в длину), а затем проделать то же самое с Дмитровским шоссе до Химок (еще 15,5 км), то вот это и получится Дубай. В это сложно поверить, пока сам не увидишь. В Дубае даже есть березки, только стоят они в кадках в холле многоэтажек, пластмассовые.

С таким количеством небоскребов неудивительно, что Дубай имеет репутацию шокирующе дорогого города. Метро без машинистов. Каждое пятое авто — выпендрежное. Все такси — Mercedez, Lexus и прочие Toyota.

Хотите увидеть роскошь — приходите в отель Adress Beach Resort на Марине. Хотите увидеть, чьими руками все это строится, кормится и убирается — поезжайте в Al Quoz.

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Все это плохо видно из окна машины, зато отлично видно из вагона красной ветки метро, когда он едет на высоте 10-15 метров. Очень странно смотрится, когда небоскребы резко сменяются видами на Капотню и обратно. Из окна апартамента и до самого моря видны пара километров отборных песочного цвета складов. Очаково и Капотня — наши самые лакомые клиенты.

По поводу дороговизны. Если считать по курсу 140 руб. за доллар, по которому я менял в марте во «Внуково», или по курсу 250 руб. за доллар в местном обменнике, выходит и правда дороговато. А если брать по курсу 60 руб. за доллар на лето 2022, выходит не дороже Москвы. Есть места, где можно жить как в Египте на $500 в месяц.

Отдельная тема — аренда жилья. Жилье в основном сдается сразу на год, с оплатой вперед крупными суммами.

Особенно дорого получится, если вам позвонят мошенники из «полиции», и вы назовете им одноразовый пароль из SMS. Одноразовые пароли (OTP) реально приходят с сайтов полиции нескольких эмиратов.

Мой день был организован таким образом:

подъем в семь,

выход в восемь,

встречи со всеми, с кем можно встретиться до 19,

возвращение к 20,

разбор почты, видеозвонки,

в 22 отбой.

В восемь уже припекает, к 13 дня на открытом солнце телефон, залитый пòтом от вашей щеки, перестает работать.Где-то в четыре часа становится как в восемь, а в 19 уже холодно (речь про март).

Жарко только на улице, а в такси, в метро, в зданиях и длинных рукавах кондиционированных переходов холодно. Я одевался как местный, в брюки и рубашку, плюс таскал с собой худи.

Экономика Дубая построена на портовой логистике, продаже недвижимости, сдаче в аренду торговых площадей и торговле разными разрешениями типа Trade License.

Нефть нужна для работы инфраструктуры города и заправки кораблей и самолетов, которые питают мировую торговлю, перевозя товары и людей между Китаем и всем остальным миром через порты Дубая (поговаривают, что нефть в Дубае вообще давно кончилась и осталась только в Абу-Даби).

Таким образом, деньги, товары и люди движутся через Дубай в огромных количествах, и какая-то их часть оседает в этом городе на пересечении торговых путей.

В Дубае есть и производство: от цемента и парфюмерии до фасовки масла и круп в розничную упаковку. Прямо сейчас на столе у меня стоит чай «сделано в Дубае» — это тоже наши потенциальные клиенты.

Регистрация компании

В первую поездку я хотел открыть юрлицо и присмотреться к самому эмирату. Часто можно слышать, что в ОАЭ нет налогов, но это не правда.

Для всех бизнесов существует система фиксированной выплаты в начале года по типу патента в РФ, которая называется Trade License. Ее надо покупать и продлевать. При росте доходов придется платить НДС 5%, а с июня 2023 еще и корпоративный налог в размере 9% от бухгалтерской чистой прибыли с деятельности внутри ОАЭ.

Варианты по открытию юрлица в Дубае (если не брать в расчет фриланс) такие:

«Голое» юрлицо в так называемой фри зоне — около 10 тыс. AED, самый дешевый вариант.

Юрлицо во фри зоне с одной или несколькими «визами» — то же самое, но с Emirates ID для директора и\или сотрудников — около 20 тыс. AED

Юрлицо на мэйн-лэнд — от 320 тыс. AED, включая «капитал», который надо будет ненадолго положить на счет.

Позволяет торговать с любыми странами чем угодно и вести практически любой бизнес, не связанный с продажей физических товаров внутри самого Дубая, но тогда нельзя получить Emirates ID и самому легализоваться в Дубае.Для офлайн-бизнеса с физическими товарами внутри Дубая, торговых точек и банкинга. Раньше было требование, что 51% должен принадлежать «локалу», но больше такого нет

После известных событий «голому» юрлицу во фри зоне с российским паспортом было очень сложно открыть счет в банке — поэтому я выбрал юрлицо с одной визой.

Можно было, как Тиньков, самому заполнить в интернете все формы (которые бы ему не одобрил ни один здравый юрист) — это смело и бюджетно. Но я пошел путем поиска профессионалов и ни разу не пожалел.

Самый бюджетный и хороший вариант по открытию удалось найти через старого друга из Индии.

В «комплект» были включены:

все бумаги,

виза,

сдача обязательных медицинских тестов,

медицинская страховка,

шофер с Филиппин, который потом не только возил по всем инстанциям, но и проводил по ним за ручку.

По срокам это займет от двух недель до месяца, в зависимости от очереди на биометрию. Например, я попал на Ураза-Байрам, из-за которого подготовка документов заняла три недели вместо одной, зато очередь на мою биометрию была один день, так что в течение месяца я стал счастливым обладателем MOA & AOA, COF, ULA и Emirates ID.

Открытие счета

Проще сказать, чем сделать. Речь идет про счет для компании (business account), а не для физлица. Надо помнить, что дело происходило в марте 2022. Летом стало только хуже, что будет дальше, я не знаю.

В фильме «Копы в глубоком запасе» есть замечательная сцена в школе с лекцией полицейских о разных опасностях. «Пара советов, чтобы вам, ребята, не попасть в тюрьму. Первый совет — изо всех сил постарайтесь не родиться черным или латиносом», — примерно то же сейчас советуют компаниям из России.

Ходят слухи, что у компаний на мэйн-ленде за $100 тыс. нет проблем, за $5 млн вам выдадут паспорт ОАЭ, а за $10 млн закроют глаза на санкционный список. Каждый второй индус предлагает вам открыть любые счета всего за $5 тыс. или купить жилье в Дубае. Но если вы решили открыть счет компании официальным путем, не потратив много денег, на лето 2022 года вас ждут одни неприятности.

А какие они, эти неприятности?… Они меня ждут? Эти неприятности? Тогда я пошел!

Я обошел ножками 11 банков, чтобы найти один, который согласился принять документы. Мне отказал даже пакистанский UBL банк. Да, мне помогали юристы. Да, контакты менеджеров у меня есть. Нет, банки не открывают, все стопорится на «отделе KYC».

Чтобы открыть счет, нужны как минимум:

все бумажки по компании (оригиналы); шестимесячная выписка с личного и бизнес-счета в российском неподсанкционном банке, на английском либо распечатка гугл-перевода документа; выписка из местного банка (я открыл личный счет в онлайн-банке и дал выписку с него); справка о местной зарплате, выдаваемая фри зоной, в которой вы открыли компанию; квитанции об оплате российской квартиры; местная прописка (ejari) и квитанция об оплате местной коммуналки; Распечатка презентации о вашей компании, чем она занимается.

Очень часто банки требуют Ejari: официально зарегистрированный договор об аренде недвижимости. Но если у вас нет уже открытого личного счета и чековой книжки к нему, снять жилье и получить Ejari можно только путем стопроцентной оплаты годовой аренды, потому что при подписании договора вам нужно будет выписать и отдать владельцу все чеки по оплате квартплаты на год вперед, а чеков у вас нет, потому что нет чековой книжки, потому что никто не хочет открывать вам счет без уже имеющегося Ejari.

Год квартплаты в Дубае — это очень много денег. Поэтому, возможно, вам придется сначала пожить не в Дубае, а в Аджмане, где аренда на порядок ниже.

Есть еще несколько советов:

Постарайтесь иметь в РФ счета с движениями и выписками, в неподсанкционных банках;

Как можно раньше откройте личный счет в ОАЭ с дебитовой картой и легитимными расходами по ней. Пополнять такую карту лучше всего SWIFT-переводами со своих счетов;

Если нет денег снять жилье с Ejari в Дубае, выбирайте Аджман;

Не ведитесь на «инвестиционную визу» при покупке недвижимости, потом никто вам не откроет счет. Открывайте компанию через местных юристов и оформляйте себе рабочую визу как сотруднику или General Manager.

На текущий момент у меня есть счет компании в AED в онлайн-банке (без возможности совершать по нему международные переводы) и почти-вот-вот-открытый нормальный счет в исламском банке, про который мне приходили SMS об открытии и выписках. Я уже обрадовался, но это оказалось ошибкой (просто другой человек указал мой номер или клерк ошибся в наборе).

Еще немного, и я стану обладателем настоящего бизнес-аккаунта, иншаллах.

Как бизнес?

Бизнес медленно, но верно приобретает формальных партнеров и потенциальных клиентов. Все-таки лето — период затишья в ОАЭ, все едут домой в Индию, в Европу, в Россию, празднуют.

Я вписался в акселерацию GoGlobal от ФРИИ, получил пару очень хороших советов, подрядчиков, некоторые контакты и очень хороший камертон, который задает ритм.

Мы запустили лидогенерацию в LinkedIn и по другим каналам, собираем аудиторию в пиксели, переводим и делаем кейсы. Остро не хватает недорогих специалистов с C1-C2 английским.

Пока делаешь документы и обиваешь пороги, приходится много ездить. Как будто вернулся на 17 лет назад и открываю первый счет компании в Банке Москвы, уговариваю первого покупателя.

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Белое лицо на аватарке открывает двери общения (только не в банки). Здравствуйте, сэр, спасибо, сэр, очень приятно, сэр. Не особо приятно, но бизнесу на пользу.

Благодаря нашему российскому партнеру готов кейс пилотного использования в Саудовской Аравии на необычной задаче работы с паломниками. Найдены реальные компании с ресурсом, которые могут сделать нам интеграцию софта с международными ERP\CRM\WMS.

Поначалу вперед меня гнала только паранойя, что я все упустил, отстаю на два шага, тону. Сейчас меня гонит вперед паранойя, что я все упускаю, отстаю на один шаг.

Рекомендации, если вы собрались выходить на Ближний Восток

Прилетайте сами, чтобы все увидеть.

Приготовьтесь, что работа с банками и партнерами не будет быстрой.

Подготовьте максимум легитимных документов (выписок) из банков для себя и других ваших юрлиц, включая легализацию в Дубае с работой и Ejari, чтобы успешно открыть счет в банке.

Заведите максимум знакомств с местными (они открыты и готовы помочь) и старайтесь, чтобы они давали вам контакты и рекомендации.

Не стесняйтесь звонить, писать в WhatsApp и встречаться лично — это сэкономит недели и месяцы ожидания.

Фото на обложке: Shutterstock / oneinchpunch