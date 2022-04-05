Открытие ИП и ведение бизнеса в Грузии: налоги, бухгалтерия, личный опыт

Валерий Алексеев, автор образовательного проекта Eduverse , в 2017 году переехал в Грузию и прожил в Тбилиси 5 лет. Эксперт поделился своим опытом и рассказал, как быстро открыть ИП в Грузии и с какими трудностями он столкнулся.

Содержание:

Как подготовиться к открытию ИП и куда идти?

Из документов для открытия ИП требуется только загранпаспорт. Помимо этого вам понадобится человек, у которого есть прописка в Грузии и знание грузинского языка. Это может быть ваш друг, знакомый или один из помощников, предлагающих свои услуги непосредственно у входа в местный Дом Юстиции (аналог российского МФЦ).

При первичном оформлении местный житель, с которым вы пришли в Дом Юстиции, должен за вас поручиться. Он подтверждает, что вы ознакомились со всей информацией, указанной в документах, и правильно ее поняли, а затем подписывается как переводчик под вашим заявлением на открытие предпринимательства.

Адрес местного жителя, на который открывается ИП, никак не будет связан с вашей будущей деятельностью. На этот адрес не приходят документы, и вы не обязаны проживать в этом месте.

После оплаты пошлины (в Грузии, кстати, можно легально ускорить процесс оформления, заплатив больше) вы получаете СМС от налоговой службы, где будет указан ваш ИНН, пароль и ссылка для личного кабинета.

После получения сообщения можно отправляться в налоговую службу, чтобы выбрать свой статус и закрепить его за собой:

до 100 тыс. лари/год — микробизнес (налог 0%);

до 500 тыс. лари/год — малый бизнес (налог 1%, если оборот больше, то налог — 3%).

Это два основных варианта ИП.

При оформлении микробизнеса выдается сертификат и выбирается конкретный вид деятельности. В моём случае это была «Разработка программного обеспечения».

Главное ограничение микробизнеса заключается в том, что вы не сможете нанимать сотрудников. Этот вид предпринимательства чем-то похож на российскую «самозанятость».

Такой вариант ИП отлично подойдет для тех, кто занимается репетиторством, преподает частные уроки по вождению, предоставляет какие-либо услуги, продает товары собственного производства или занимается фрилансом.

Микро- и малый бизнес с низким процентом налогов распространяется не на все сферы деятельности. Например, если вы оказываете консультационные услуги, вы не попадаете под 1% или 3% налогообложение. Статус микро- и малого бизнеса можно получить по видам деятельности, которые указаны в постановлении правительства Грузии №415.

В каком банке открыть счет?

После того, как вы встали на учет в налоговой, вы можете идти в банк. Для открытия расчетного счета выбирайте один из основных — TBC или Bank Of Georgia.

Счет в банке можно открыть как физическое лицо, не имея ИП, а уже после открытия привязать его к своему бизнесу и налоговой службе.

В связи с текущий ситуацией сотрудники банка могут запросить дополнительные документы для открытия счета в банке. Это может быть договор об аренде или покупке жилья, выписка с ваших российских карт или подписание дополнительных документов. Ранее для оформления карты нужен был только загранпаспорт.

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Как вести бухгалтерию?

В Грузии отсутствует излишняя бюрократия и все делается достаточно просто. Налоговая декларация о ведении микробизнеса подаётся раз в год. В случае с малым бизнесом отчётный период сокращается до одного месяца.

Большая часть документации подается онлайн. Единственная сложность заключается в знании грузинского языка. Поэтому первый раз вы можете обратиться за помощью в налоговую службу или к тому, кто со знанием дела и языка подскажет, куда кликать. После подачи декларации система считает налог, который нужно оплатить в этом же месяце.

Лично я работал с бухгалтером за символическую сумму. Вы предоставляете доступ в личный кабинет на сайте налоговой службы, выгружаете банковскую выписку с источниками поступлений и отдаете в работу.

Каждый бизнес и открытие ИП — это отдельная история. Современные реалии и нестабильная ситуация в мире отражаются на работе налоговой службы, банков и скорости получения статуса индивидуального предпринимателя. Актуальную информацию всегда можно узнать в Доме Юстиции, главное — будьте вежливыми и уважайте страну, в которой собираетесь весь бизнес.

Можно ли получить ВНЖ после открытия ИП?

В Грузии можно оформить ВНЖ, один из вариантов — ведение бизнеса в стране. Документы подаются спустя год после открытия ИП.

Бизнес должен соответствовать следующим требованиям:

годовой оборот: 5000 лари (~17000$);

прожиточный минимум на 12 месяцев: 13000 лари (~4,500$) на счету;

прописка или адрес в Грузии (об этом можно договориться с арендодателем, у которого вы на постоянной основе арендуете жилье).

Первый ВНЖ дается на 1 год, второй ВНЖ выдается от 1 до 5 лет, в зависимости от суммы на вашем счету и «чистоты» ведения бизнеса. Вид на жительство можно продлить, не покидая страну, к тому же граждане РФ могут находиться в Грузии 360 дней без визы.

Через 6 лет можно подать документы на ПМЖ, при этом оформление гражданства и получение паспорта невозможно после открытия ИП.

Чек-лист с основными шагами и этапами открытия бизнеса в Грузии

Посещение Дома Юстиции в Тбилиси с носителем языка, у которого есть прописка в Грузии. Для открытия понадобится ваш загранпаспорт и паспорт сопровождающего. Заполняете бланк на грузинском языке. Получаете документ о начала процесса регистрации. Оплата пошлины и услуг местного жителя (если вам помогает человек, стоящий у Дома Юстиции). Ожидание СМС от налоговой службы с ИНН, паролем и ссылкой. Регистрации на сайте налоговой, открытие личного кабинета. Посещение налоговой службы — выбираете, какой бизнес вы будете открывать, в зависимости от оборота (микробизнес до 100 тыс. лари/год; малый бизнес до 500 тыс. лари/год). Выбор вида деятельности, которым вы будете заниматься. ИП начинает действовать с 1 числа следующего месяца после подачи документов. Открытие расчетного счета в банке TBC или Bank of Georgia под бизнес в нужной валюте. Подача ежемесячной или ежегодной декларации в зависимости от размера бизнеса. Оплата налога в том же месяце, когда подавалась декларация. Ведение бизнеса на законных основаниях.

Фото на обложке: Shutterstock / Boris Stroujko