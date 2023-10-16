Банк России показал обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей

ЦБ РФ показал обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Они имеют усиленный защитный комплекс, в оформлении использовались достопримечательности федеральных округов, говорится в сообщении регулятора.
Отмечается, что банкноты сохранят цветовую палитру: 1000 рублей выполнена в бирюзовой гамме, 5000 рублей — в красной.
Тысячерублевую банкноту посвятили Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. С лицевой стороны изображена Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.
Скриншот из видео ЦБ РФ
Пятитысячную банкноту посвятили Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. С лицевой стороны изображена стела «Европа-Азия», на оборотной стороне — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске, стела «66-параллель» (Полярный круг) в Салехарде.
Скриншот из видео ЦБ РФ
На банкнотах есть QR-код, который ведет на страницу сайта Банка России, где рассказывается о художественном оформлении и о том, как определить, что банкноты подлинные.
Обновленные банкноты будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.
Фото на обложке: ЦБ РФ
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