Банк России показал обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей

ЦБ РФ показал обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Они имеют усиленный защитный комплекс, в оформлении использовались достопримечательности федеральных округов, говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что банкноты сохранят цветовую палитру: 1000 рублей выполнена в бирюзовой гамме, 5000 рублей — в красной.

Тысячерублевую банкноту посвятили Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. С лицевой стороны изображена Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.

Скриншот из видео ЦБ РФ

Пятитысячную банкноту посвятили Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. С лицевой стороны изображена стела «Европа-Азия», на оборотной стороне — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске, стела «66-параллель» (Полярный круг) в Салехарде.

Скриншот из видео ЦБ РФ

На банкнотах есть QR-код, который ведет на страницу сайта Банка России, где рассказывается о художественном оформлении и о том, как определить, что банкноты подлинные.

Обновленные банкноты будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.

Фото на обложке: ЦБ РФ