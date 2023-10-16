Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Банк России показал обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

ЦБ РФ показал обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Они имеют усиленный защитный комплекс, в оформлении использовались достопримечательности федеральных округов, говорится в сообщении регулятора.

Банк России показал обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей

Отмечается, что банкноты сохранят цветовую палитру: 1000 рублей выполнена в бирюзовой гамме, 5000 рублей — в красной.

Тысячерублевую банкноту посвятили Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. С лицевой стороны изображена Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.

Банкнота 1000

Скриншот из видео ЦБ РФ

Пятитысячную банкноту посвятили Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. С лицевой стороны изображена стела «Европа-Азия», на оборотной стороне — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске, стела «66-параллель» (Полярный круг) в Салехарде.

Банкнота 5000

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Скриншот из видео ЦБ РФ

На банкнотах есть QR-код, который ведет на страницу сайта Банка России, где рассказывается о художественном оформлении и о том, как определить, что банкноты подлинные.

Обновленные банкноты будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.

Фото на обложке: ЦБ РФ

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
  2. 2 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
  3. 3 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
  4. 4 7% банков остались без приложений, но кредитные продукты технологичны: как российские банки развиваются в «цифре»
  5. 5 Как в 2023 году платить банку за ВЭД меньше

ВОЗМОЖНОСТИ

16 октября 2023

GreenTech Startup Booster 2023

16 октября 2023

Yandex ML Prize

17 октября 2023

GoodsForecast Hack

Все ВОЗМОЖНОСТИ