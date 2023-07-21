Банк России повысил ключевую ставку впервые с сентября 2022 года

Банк России на заседании совета директоров 21 июля принял решения повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 8,5% годовых, говорится в сообщении ЦБ.
До этого ЦБ РФ шесть раз подряд сохранял ключевую ставку на уровне 7,5% — этот показатель действовал с 19 сентября 2022 года. На заседании 9 июня регулятор допустил повышение показателя на уже на следующем собрании.
Регулятор допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции около 4% в 2024 году и далее. Согласно прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит
- Аналитики также называли перспективу повышения ключевой ставки «практически неизбежной». «На этот раз первое с сентября прошлого года повышение ключевой ставки представляется практически неизбежным. По нашим оценкам, ставка может быть повышена на 50 б. п. — до 8% (что заложено в ожидания рынка), хотя не исключен и более крупный шаг повышения», — прогнозировала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
- Управляющий активами УК ПСБ Георгий Воронков также оценивал вероятность повышения ключевой ставки с 7,5% до 8% как «высокую». «В этом году она может вырасти до 8,5% годовых», — отметил эксперт.
Цб отмечает усиление инфляционного давления. Текущие темпы прироста цен превысили 4% в пересчете на год и продолжают рост. Увеличивается и показатель годовой инфляции. По оценке на 17 июля, годовой темп прироста потребительских цен возрос до 3,6% после 2,5% в мае и 3,3% в июне.
Банк России также дал прогноз, согласно которому темп прироста ВВП составит
Фото на обложке: SaiArLawKa2 /
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