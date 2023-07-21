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Банк России повысил ключевую ставку впервые с сентября 2022 года

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Банк России на заседании совета директоров 21 июля принял решения повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 8,5% годовых, говорится в сообщении ЦБ.

Банк России повысил ключевую ставку впервые с сентября 2022 года

До этого ЦБ РФ шесть раз подряд сохранял ключевую ставку на уровне 7,5% — этот показатель действовал с 19 сентября 2022 года. На заседании 9 июня регулятор допустил повышение показателя на уже на следующем собрании.

Регулятор допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции около 4% в 2024 году и далее. Согласно прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

  • Аналитики также называли перспективу повышения ключевой ставки «практически неизбежной». «На этот раз первое с сентября прошлого года повышение ключевой ставки представляется практически неизбежным. По нашим оценкам, ставка может быть повышена на 50 б. п. — до 8% (что заложено в ожидания рынка), хотя не исключен и более крупный шаг повышения», — прогнозировала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
  • Управляющий активами УК ПСБ Георгий Воронков также оценивал вероятность повышения ключевой ставки с 7,5% до 8% как «высокую». «В этом году она может вырасти до 8,5% годовых», — отметил эксперт.

Цб отмечает усиление инфляционного давления. Текущие темпы прироста цен превысили 4% в пересчете на год и продолжают рост. Увеличивается и показатель годовой инфляции. По оценке на 17 июля, годовой темп прироста потребительских цен возрос до 3,6% после 2,5% в мае и 3,3% в июне.

Банк России также дал прогноз, согласно которому темп прироста ВВП составит 1,5–2,5% в 2023 году, 0,5–2,5% в 2024 году, 1–2% в 2025 году и 1,5–2,5% в 2026 году.

Фото на обложке: SaiArLawKa2 / Shutterstock

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