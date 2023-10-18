Центробанк приостановил выпуск обновленной банкноты номиналом 1000 рублей

Центробанк приостановил выпуск новой банкноты номиналом 1 тыс. рублей для того, чтобы доработать ее дизайн. Об этом Банк России сообщил в пресс-релизе на своем сайте.

Ранее на этой неделе ЦБ представил обновленные банкноты 1 тыс. и 5 тыс. рублей. В оформлении использовались достопримечательности федеральных округов.

Банк России не уточнил причины, по которым решил доработать дизайн. В сообщении ЦБ отмечается, что банкнота не поступала в широкое обращение.

Приостановка выпуска пятитысячной банкноты не планируется. На тысячерублевой банкноте изображена с лицевой стороны Никольская башня Нижегородского Кремля. На оборотную сторону поместили Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башню Сююмбике в Казанском Кремле, а также Музей археологии и этнографии в Уфе.

После новости об обновлении дизайна банкнот в Русской православной церкви возмутились отсутствием креста на куполе здания близ Казанского Кремля.

Изначально председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда написал в своем Telegram-канале, что к выбору символики для изображения на банкнотах следует подходить внимательнее, «чтобы не создавать напряжение там, где его вполне может не быть».

Один из священников РПЦ Павел Островский указал, что на банкноте изображен минарет с полумесяцем в то время, как «купол православного храма без креста».

А заместитель Легойды Вахтанг Кипшидзе заявил, что новый дизайн не показывает Казань как «межрелигиозный город».

Фото на обложке: Центробанк РФ