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ЦБ обяжет банки регистрировать новых клиентов в приложении через биометрию

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

ЦБ РФ собирается обязать банки добавить в свои мобильные приложения идентификацию по биометрии. В противном случае им запретят выдавать кредиты и открывать вклады новым клиентам.

ЦБ обяжет банки регистрировать новых клиентов в приложении через биометрию

Условие о регистрации новых клиентов в мобильных приложениях через единую биометрическую систему (ЕБС) содержится в проекте указания «О критерии для мобильных приложений банков с универсальной лицензией…».

Замечания к документу будут приниматься до 28 июля. Указание начнет действовать через 10 дней после его опубликования. Банки, которые не впишут биометрию в свои приложения, не смогут выдавать через них кредиты и открывать вклады новым клиентам.

Сейчас через приложения оформляется основная часть вкладов и заметная доля кредитов, сообщили газете «Коммерсантъ» участники рынка. Для регистрации в них чаще всего используется банковская карта, которую уже выдали клиенту, поэтому идентификация не требуется. 

Инициатива ЦБ касается только новых клиентов, однако «фактически банкам поставлен ультиматум — обеспечить идентификацию в мобильном приложении через ЕБС или прекратить выдавать с его помощью кредиты», сказал источник газеты на рынке. 

Реализация этой функции потребует 10–15 млн рублей, считает исполнительный директор «Национальной платежной ассоциации» Мария Михайлова. По ее словам, проблема ЕБС в том, что в системе катастрофически мало данных. Если клиенты сами не идут сдавать биометрию, никакие сервисы в приложении это не исправят, уверена она.

По данным ЦБ, в ЕБС на сегодняшний день зарегистрировано только 236 400 пользователей, тогда как в банковских биометрических базах, которые они собирали для себя, — миллионы слепков, сообщает «Коммерсантъ». 

Фото на обложке: Unsplash

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