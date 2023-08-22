Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

ЦБ выпустил новые монеты с белками из серии «Сохраним наш мир»

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

ЦБ выпустил в обращение новые золотые и серебряные монеты «Белка обыкновенная», сообщает регулятор на официальном сайте.

ЦБ выпустил новые монеты с белками из серии «Сохраним наш мир»

Золотые монеты выпущены номиналом 50, 100 и 10 тыс. рублей. На монете 50 рублей изображена белка крупным планом, на монете в 100 рублей — животное в среднем плане на сосновой ветке. Монета номиналом в 10 тыс. рублей изображает взрослую белку с двумя бельчатами на фоне леса.

Все они выполнены из золота 999 пробы. Тираж каждой — 1 тыс. штук. Вес десятитысячной монеты составляет 1 кг.

Серебряные монеты сделаны из сплава 925 пробы и выпущены номиналом 3 (тираж 5 тыс. штук) рубля, 25 (тираж 10 тыс. штук) рублей и 100 рублей (тираж 75 штук).

На трехрублевой монете изображена одна белка на ветке, на двух других — по две белки.

Все монеты выпущены в серии «Сохраним наш мир». Надпись разместили на оборотной стороне.

Ранее тиражом 5 тыс. штук Банк России выпустил трехрублевую монету в память основателя группы «Кино» Виктора Цоя.

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Фото на обложке: Центробанк

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Что несет цифровой рубль для бизнеса — потенциальные риски и преимущества
  2. 2 Как быстро восстановится российский рынок и что поможет инвесторам сохранить свои рублевые активы
  3. 3 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
  4. 4 ЦБ может усилить контроль за работой рейтинговых агентств
  5. 5 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?

ВОЗМОЖНОСТИ

24 августа 2023

ОК Media Challenge

25 августа 2023

Магистратура для разработчиков от «Яндекс» и ИТМО

27 августа 2023

Elbrus Bootcamp

Все ВОЗМОЖНОСТИ