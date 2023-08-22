ЦБ выпустил новые монеты с белками из серии «Сохраним наш мир»

ЦБ выпустил в обращение новые золотые и серебряные монеты «Белка обыкновенная», сообщает регулятор на официальном сайте.

Золотые монеты выпущены номиналом 50, 100 и 10 тыс. рублей. На монете 50 рублей изображена белка крупным планом, на монете в 100 рублей — животное в среднем плане на сосновой ветке. Монета номиналом в 10 тыс. рублей изображает взрослую белку с двумя бельчатами на фоне леса.

Все они выполнены из золота 999 пробы. Тираж каждой — 1 тыс. штук. Вес десятитысячной монеты составляет 1 кг.

Серебряные монеты сделаны из сплава 925 пробы и выпущены номиналом 3 (тираж 5 тыс. штук) рубля, 25 (тираж 10 тыс. штук) рублей и 100 рублей (тираж 75 штук).

На трехрублевой монете изображена одна белка на ветке, на двух других — по две белки.

Все монеты выпущены в серии «Сохраним наш мир». Надпись разместили на оборотной стороне.

Ранее тиражом 5 тыс. штук Банк России выпустил трехрублевую монету в память основателя группы «Кино» Виктора Цоя.

Фото на обложке: Центробанк