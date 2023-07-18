ЦБ выпустил памятную монету с изображением Виктора Цоя

Центробанк выпустил в обращение памятную серебряную монету в честь творчества советского исполнителя, основателя группы «Кино» Виктора Цоя. Номинал монеты — 3 рубля. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Тираж монеты составляет 5 тыс. штук из сплава 925-й пробы, ее диаметр — 39,0 мм. На лицевой стороне изображен герб, на оборотной — портрет певца с микрофоном в руках на фоне гитары. Также на монете указаны имя исполнителя и годы его жизни.

В феврале Центробанк выпустил памятную монету с изображением русского драматурга Александра Островского.

Фото на обложке: Банк России