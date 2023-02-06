«Мастеру русской драмы посвящается»: ЦБ выпустил новую памятную монету

Банк России выпустил памятную монету с изображением крупнейшего представителя русского реализма в литературе. Монета с Александром Островским создана к 200-летию писателя и вошла в серию «Выдающиеся люди России».

Банк России пополнил серию монет с «выдающимися людьми России». В коллекцию вошла монета с изображением русского драматурга, крупнейшего представителя русского реализма Александра Островского.

На лицевой стороне монеты изображен герб РФ, надпись «Российская Федерация», сведения об используемом в производстве металле и сплаве, а также обозначен номинал монеты в 2 рубля.

На оборотной стороне изображен портрет писателя Александра Островского, сцена из одной из самых известных его пьес «Гроза», факсимиле подписи драматурга и годы его жизни.

Серебряная монета номиналом 2 рубля выпущена тиражом 3 тыс. штук. Масса драгоценного металла в чистоте составляет 15,55 г, сплав – 925 пробы.

Александр Островский является крупнейшим представителем русского реализма в литературе. Драматург написал 47 пьес, многие из которых, например, «Гроза», «Бесприданница», «Женитьба Бальзаминова» до сих пор ставят в российских театрах.

В августе 2022 года Банк России впервые за семь лет выпустил прямоугольную монету. Монета «С заботой о тиграх» посвящена форуму по сохранению амурского тигра, который проходил в сентябре.

Фото: пресс-служба Банка России