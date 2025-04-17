Цифровой рубль и банки: кто останется в выигрыше

Цифровой рубль — это третья форма национальной валюты, наряду с наличными и безналичными деньгами. Цифровой аналог рубля, выпускаемый и обеспечиваемый напрямую Банком России, по мнению ЦБ, обеспечит:

Цифровой рубль — это не просто новый платежный инструмент. Это системный сдвиг в архитектуре финансовых потоков, который меняет логику взаимодействия между гражданами, бизнесом, государством и банками.

Проанализируем, как внедрение цифрового рубля отразится на традиционных банках, какие возможности и риски это создает, и кто в конечном счете окажется в выигрыше — ЦБ, финтех, клиенты или все-таки банки.

Как цифровой рубль повлияет на традиционные банки

В 2021 году было объявлено о проведении пилота по внедрению цифрового рубля — одного из знаковых проектов последних лет по цифровизации банковской системы Российской Федерации. В течение 2022 и первой половины 2023 года ряд российских банков приняли участие в эксперименте, и 13 из них успешно завершили участие. В 2023 году цифровой рубль был введен в полноценное регуляторное поле — был подписан Федеральный закон №339-ФЗ, а также приняты ключевые нормативные акты Банка России, включая Положение №820-П «О платформе цифрового рубля».

По данным ЦБ, в 2024 году к пилоту присоединились еще 17 банков. Кроме того, Центральный банк активно развивает Платформу цифрового рубля, расширяя сценарии применения и вводя новые требования — в первую очередь, касающиеся информационной безопасности, что накладывает дополнительные обязанности на банки-участники. Последние сталкиваются с необходимостью масштабных операционных и технологических изменений.

Требования Банка России к безопасности и технической реализации крайне высоки, и их соблюдение требует значительных инвестиций. Особенно уязвимы в этом контексте небольшие банки, у которых нет собственных команд по разработке и резервов на крупные ИТ-вложения.

Согласно результатам опроса, проведенного компаниями «Флант» и «Диасофт», в 2025 году 30% банков не готовы к приему новой валюты. Для работы с цифровом рублем нужно в том числе обновлять IT-системы из-за роста транзакционных нагрузок.

Также внедрение цифрового рубля неизбежно ведет к снижению зависимости клиентов от традиционных банковских услуг. В первую очередь это касается расчетных операций, которые с переходом на цифровую валюту становятся прямыми — между пользователем и Банком России. Это означает снижение комиссионных доходов банков, особенно на массовых транзакциях.

Цифровой рубль превращается в инструмент прямого взаимодействия государства с населением. Уже сейчас обсуждается возможность выплат пособий, субсидий и других трансфертов в цифровом рубле, что даст мощный толчок к его использованию в обороте товаров и услуг. Для банков это влечет потенциальный отток ликвидности. Средства, хранящиеся в цифровом кошельке, учитываются на балансе ЦБ, а не коммерческого банка. Следовательно, эти деньги не могут использоваться банками в кредитовании или других операциях, что снижает их доходность.