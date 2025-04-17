Цифровой рубль и банки: кто останется в выигрыше
Цифровой рубль — один из самых амбициозных проектов по трансформации финансовой инфраструктуры России. Однако он до сих пор остается предметом споров и ассоциируется с криптовалютой. Но это не совсем так. Зачем же он нужен?
Как внедрение цифрового рубля повлияет на банки и кто сможет извлечь из этого выгоду рассказал Станислав Шилов, директор по развитию продуктов Центра цифровых решений для бизнеса компании BSS.
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Содержание
Что такое цифровой рубль и зачем он нужен
Цифровой рубль — это третья форма национальной валюты, наряду с наличными и безналичными деньгами. Цифровой аналог рубля, выпускаемый и обеспечиваемый напрямую Банком России, по мнению ЦБ, обеспечит:
- более дешевые и быстрые расчеты;
- расширение доступа к финансовым услугам;
- повышение прозрачности движения средств;
- возможность реализации адресных выплат;
- развитие трансграничных расчетов.
Цифровой рубль — это не просто новый платежный инструмент. Это системный сдвиг в архитектуре финансовых потоков, который меняет логику взаимодействия между гражданами, бизнесом, государством и банками.
Проанализируем, как внедрение цифрового рубля отразится на традиционных банках, какие возможности и риски это создает, и кто в конечном счете окажется в выигрыше — ЦБ, финтех, клиенты или все-таки банки.
Как цифровой рубль повлияет на традиционные банки
В 2021 году было объявлено о проведении пилота по внедрению цифрового рубля — одного из знаковых проектов последних лет по цифровизации банковской системы Российской Федерации. В течение 2022 и первой половины 2023 года ряд российских банков приняли участие в эксперименте, и 13 из них успешно завершили участие. В 2023 году цифровой рубль был введен в полноценное регуляторное поле — был подписан Федеральный закон №339-ФЗ, а также приняты ключевые нормативные акты Банка России, включая Положение №820-П «О платформе цифрового рубля».
По данным ЦБ, в 2024 году к пилоту присоединились еще 17 банков. Кроме того, Центральный банк активно развивает Платформу цифрового рубля, расширяя сценарии применения и вводя новые требования — в первую очередь, касающиеся информационной безопасности, что накладывает дополнительные обязанности на банки-участники. Последние сталкиваются с необходимостью масштабных операционных и технологических изменений.
Требования Банка России к безопасности и технической реализации крайне высоки, и их соблюдение требует значительных инвестиций. Особенно уязвимы в этом контексте небольшие банки, у которых нет собственных команд по разработке и резервов на крупные ИТ-вложения.
Согласно результатам опроса, проведенного компаниями «Флант» и «Диасофт», в 2025 году 30% банков не готовы к приему новой валюты. Для работы с цифровом рублем нужно в том числе обновлять IT-системы из-за роста транзакционных нагрузок.
Также внедрение цифрового рубля неизбежно ведет к снижению зависимости клиентов от традиционных банковских услуг. В первую очередь это касается расчетных операций, которые с переходом на цифровую валюту становятся прямыми — между пользователем и Банком России. Это означает снижение комиссионных доходов банков, особенно на массовых транзакциях.
Цифровой рубль превращается в инструмент прямого взаимодействия государства с населением. Уже сейчас обсуждается возможность выплат пособий, субсидий и других трансфертов в цифровом рубле, что даст мощный толчок к его использованию в обороте товаров и услуг. Для банков это влечет потенциальный отток ликвидности. Средства, хранящиеся в цифровом кошельке, учитываются на балансе ЦБ, а не коммерческого банка. Следовательно, эти деньги не могут использоваться банками в кредитовании или других операциях, что снижает их доходность.
Плюсы и минусы внедрения цифрового рубля
Среди преимуществ цифрового рубля — упрощение и удешевление расчетов. Транзакции становятся быстрее, работают 24/7 и почти не требуют комиссий. Это особенно актуально для малого и среднего бизнеса, которому не придется инвестировать в дополнительную инфраструктуру благодаря совместимости с системой быстрых платежей.
Еще один плюс — возможность создания новых цифровых продуктов. Например, специализированные решения для бизнеса, смарт-контракты, автоматизация расчетов по госконтрактам и пр. Появляется потенциал для персонализированных финансовых услуг, интеграции цифрового рубля в мобильные приложения и онлайн-банкинг.
Цифровой рубль более защищtн, чем традиционные средства на пластиковых картах. Банк России требует от банков соблюдения жестких стандартов информационной безопасности, и предполагается, что будет осуществлять реальный контроль за их соблюдением. Это делает цифровой рубль одним из самых безопасных инструментов для расчетов.
Однако у нововведения есть и особенности. Во-первых, все операции в цифровом рубле осуществляются на платформе Банка России - это может вызывать вопросы у пользователей по конфиденциальности их операций. Во-вторых, на текущем этапе цифровой рубль нельзя использовать как депозит или кредит — он исключительно расчетный. Это ограничивает его применение в ряде банковских продуктов.
Еще одним широко распространенным опасением является потенциальный риск принудительного использования цифрового рубля — например, что выплаты от государства будут осуществляться в форме цифрового рубля. Также для государства и банков внедрение потребует серьезной модернизации всей инфраструктуры. Последним необходимо обновить как фронтальные, так и бэкенд-решения, интегрировать адаптеры к платформе цифрового рубля, и обеспечить соответствие новым требованиям регулятора. Особенно тяжело эти затраты переносятся банками за пределами топ-20 — для них такие инвестиции могут оказаться неподъемными.
Прогноз: станут ли банки главными бенефициарами цифрового рубля
Сейчас можно уверенно утверждать, что от внедрения цифрового рубля могут выиграть конечные пользователи (граждане и бизнес), а также государство. Для банков возможные выгоды от внедрения цифрового рубля выглядят крайне туманными — ни одна гипотеза о новых банковских продуктах на базе цифрового рубля не то что не была подтверждена практически, но не имеет даже теоретического обоснования экономической целесообразности.
В неоднозначном положении находятся игроки финтех-рынка: с одной стороны, появление цифрового рубля дает им пространство возможностей создания цифровых решений по его поддержке, с другой стороны уровень сложности реализации и жесткость требований (особенно в части информационной безопасности) автоматически отсекают мелких игроков, а перед средними и крупными ставит серьезные вызовы по необходимости масштабных инвестиций на долгосрочную перспективу.
Безусловно, цифровому рублю предстоит еще большой путь, в том числе и в части сфер его практического применения — и в некоторых из них, например, трансграничных расчетах, смарт-контрактах, видится определенный позитивный потенциал использования банками.
В оптимистичном сценарии по мере развития областей применения цифрового рубля банки будут активно включаться в этот процесс и создавать новую ценность для конечных пользователей, попутно зарабатывая на этом. В пессимистичном сценарии цифровой рубль будет для банков очередной «регуляторной нагрузкой», расходной статьей, неизбежной для продолжения работы в качестве банка. Крупнейшие банки, скорее всего, будут переносить эту нагрузку практически незаметно, с учетом масштабов их общих трат на цифровизацию; для средних и малых банков она может стать неподъемной и привести к их консолидации или уходу с рынка. Какой из сценариев воплотится в жизнь, или цифровой рубль пойдет по некому третьему пути — покажет время.
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