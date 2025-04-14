ЦУМ сообщил о снижении цен на фоне укрепления рубля
В ЦУМе принято решение понизить цены на товары. Снижение стоимости подтверждает сообщение, размещенное на официальном сайте магазина.
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«Цены снижаются на 12% в связи с укреплением курса рубля», — говорится в уведомлении на главной странице.
По последним данным, Банк России установил официальный курс доллара на 12 апреля чуть выше 84 рублей, евро — 96,2 рубля.
Эксперты отмечают, что, несмотря на высокую волатильность на мировых финансовых, товарных и криптовалютных рынках, российский рубль продолжает демонстрировать устойчивость, пишет «РИА Новости». Основными факторами поддержки национальной валюты стали значительные экспортные поступления, полученные ранее по более выгодным ценам, а также слабая динамика импорта. Дополнительную поддержку рублю оказывает жесткая монетарная политика Центробанка и продажи иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Эти меры способствуют сохранению стабильности курса и укреплению рубля.
- 18 марта впервые с июня 2024 года курс доллара на валютном рынке Форекс опустился ниже 82 рублей. Тогда доллар торговался на минимуме по 81,5 рубля, евро— по 88,9 рубля. На межбанковском рынке курс американской валюты опускался до 81,2 рубля, европейская же стоила на минимуме 89 рублей. Официальный курс доллара 18 марта был установлен ЦБ в размере 84,3 рубля, евро — 90,8 рубля.
Фото на обложке: BestPhotoPlus / Shutterstock / FOTODOM
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