Банк России обязал банки с 1 мая 2020 года отменить комиссии за денежные переводы между физическими лицами на сумму меньше 100 тысяч рублей в месяц внутри Системы быстрых платежей (СБП). Об этом сообщается на сайте регулятора.

ЦБ обязал банки отменить комиссии за переводы до 100 тысяч рублей в месяц по номеру телефона