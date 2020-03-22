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ЦБ обязал банки отменить комиссии за переводы до 100 тысяч рублей в месяц по номеру телефона
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Анастасия Марьина
Банк России обязал банки с 1 мая 2020 года отменить комиссии за денежные переводы между физическими лицами на сумму меньше 100 тысяч рублей в месяц внутри Системы быстрых платежей (СБП). Об этом сообщается на сайте регулятора.
ЦБ обязал банки отменить комиссии за переводы до 100 тысяч рублей в месяц по номеру телефонаАнастасия Марьина
Так ЦБ планирует поддержать финансовый сектор, экономику и граждан в условиях пандемии коронавируса.
Переводы в СБП на сумму более 100 тысяч рублей в месяц могут облагаться комиссией до 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей.
Финансовый регулятор также обсуждает возможность установки предельных комиссий по эквайрингу для онлайн-покупок, чтобы россияне могли бесперебойно покупать продукты и лекарства без посещения магазина.
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