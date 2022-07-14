ЦБ планирует продать ВТБ всю группу банка «Открытие» вместе с НПФ и «Росгосстрахом»

ЦБ РФ рассматривает продажу всей группы «Открытие», которая включает банк, НПФ «Открытие», «Росгосстрах» и ряд других компаний, банку ВТБ. Регулятор считает, что слияние двух банковских групп — наиболее правильный вариант их развития.
Сейчас ЦБ намерен провести рыночную оценку стоимости бизнеса, для этого будут наняты профессиональные оценщики, сообщил первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин в интервью «Ведомостям».
«Нам представляется, что для предоставления наилучших возможностей по развитию банковского бизнеса и группы "Открытие", и группы ВТБ их слияние было бы наиболее правильным», — сказал Чистюхин.
Глава «Открытия» Михаил Задорнов в начале мая сообщил, что банк с ЦБ около полутора лет назад решили, что группа будет продаваться целиком. Сейчас ЦБ принадлежит 99,9% акций банка «ФК Открытие».
Чистюхин в интервью «Ведомостям» добавил, что сейчас «в какой-то степени общая стоимость бизнеса могла измениться». Первый зампред ЦБ не стал комментировать, каким образом ВТБ будет оплачивать приобретение активов «Открытия».
Глава ВТБ Андрей Костин в конце апреля обратился к премьеру Михаилу Мишустину с предложением объединить ВТБ в общую группу с «Открытием» и РНКБ. По мнению Костина, это «позволит оптимизировать расходы бюджета по стабилизации банковского сектора и одновременно сохранить конкурентный рынок финансовых услуг».
Идею одобрили президент РФ и Центробанк. После подготовки интеграции «Открытия» из банка уйдет его глава — Михаил Задорнов.
Фото на обложке: dymaxfoto /
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