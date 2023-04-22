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ЦБ направит кредиторам рекомендации по единому механизму взыскания долгов

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Центробанк составил рекомендации для банков, коллекторов и микрофинановых организаций по единому механизму взыскания и реструктуризации долгов физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на главу управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Алексея Чиркова.

ЦБ направит кредиторам рекомендации по единому механизму взыскания долгов

Речь идет о принципе синхронизации взыскания долгов физических лиц, имеющих обязательства сразу перед несколькими кредиторами. Как отметил Чирков, ЦБ хочет, чтобы участники рынка заключали медиативные межкредиторские соглашения. В них должен быть прописан единый принцип по взысканию и реструктуризации долга общего клиента.

В Сбербанке готовы обеспечить реализацию такой инициативы. По словам представителя кредитной организации Дениса Кузнецова, у клиентов Сбербанка, как правило, имеются обязательства и перед другими финансовыми организациями. При этом банки используют разные подходы к взысканию.

«Мы, например, можем предоставить реструктуризацию, а другие банки — нет», — пояснил Кузнецов.

По данным БКИ (бюро кредитных историй), 35% заемщиков имеют сразу два кредита в разных банках, указывает Кузнецов. Каждый кредитор заинтересован в приоритетном исполнении обязательств именно перед ним, в результате чего начинается конкуренция. Некоторые подают в суд, другие предлагают реструктуризацию.

В 2022 году российские банки стали реже выдавать гражданам кредиты. В 2021 году одобрение получала каждая третья заявка, в минувшем же году кредиты были оформлены лишь по каждой четвертой заявке. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

Фото на обложке: LightField Studios / Shutterstock

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