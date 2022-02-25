ЦБ рекомендовал банкам перенести выплату дивидендов и бонусов менеджерам

Центральный банк РФ рекомендовал банкам и кредитным организациям перенести выплату дивидендов и бонусов менеджерам. Это одна из мер Банка России по поддержке финансового сектора в условиях повышенной волатильности на рынке. Также ЦБ на время снял для банков запрет на максимальные ставки по потребительским кредитам для населения.

Сообщение о мерах по поддержке стабильности финансового сектора опубликовано на сайте Банка России.

В ЦБ РФ отметили, что требование перенести выплату дивидендов и надбавок руководящему персоналу является обязательным, если банк планирует использовать надбавки к нормативам достаточности капитала.

Банк России до 31 декабря 2022 года не будет принимать никаких мер в отношении брокеров за нарушения норматива краткосрочной ликвидности.

Центральный банк приостанавливает до 30 июня 2022 года действие ограничения на полную стоимость потребительского кредита.

«При этом действующая матрица макропруденциальных надбавок по вновь предоставляемым необеспеченным потребительским кредитам сохраняется неизменной и будет стимулировать банки ограниченно повышать ставки по кредитам гражданам», – пояснили в ЦБ РФ.

Банк России в день начала военной операции на Украине 22 февраля позволил банкам до октября не отражать в отчетах отрицательную переоценку ценных бумаг.

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