Банк России поддержит финансовый рынок на фоне падения рубля и индексов

В рамках поддержки финансового рынка на фоне падения курса рубля Центральный банк (ЦБ) позволил банкам не отражать отрицательную переоценку ценных бумаг в отчетах до октября, сообщила пресс-служба регулятора. Отмечается, что ЦБ держит на контроле развитие ситуации на финансовом рынке и готов принять необходимые меры для поддержания финансовой стабильности.
В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности ЦБ:
- предоставляет финансовым организациям возможность до 1 октября 2022 года отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года;
- предоставляет кредитным организациям возможность использования до 1 октября 2022 года величины курсов иностранных валют в целях расчета обязательных нормативов на 18 февраля 2022 года.
В сообщении ЦБ отмечается, что регулятор будет следить за развитием ситуации на финансовых рынках и готов реализовывать дополнительные меры в целях поддержания финансовой стабильности.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2022 года признал независимость ДНР и ЛНР. Российские фондовые индекст РТС и Мосбиржы отреагировали падением на 13,2% и 10,5% соответственно. Курс доллара подскочил до 80 рублей.
Согласно прогнозу Goldman Sachs, при развитии хужшего сценария конфликта на Украине падение российской валюты на 10% приведет к росту цен на нефть на 13%. Аналитики отмечают, что рост цен на энергоносители усиливает риски для экономического роста и роста инфляции. Нефть сорта Brent 22 февраля 2022 года уже превысила $99 за баррель впервые с сентября 2014 года. Кроме того, индекс S&P может упасть еще на 6%, указали аналитики.
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Фото на обложке: Ovchinnikova Irina /
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