Goldman Sachs прогнозирует падение индекса S&P на 6% в случае эскалации конфликта на Украине

«Прямой конфликт» на Украине в сочетании с «карательными санкциями» может привести к падению акций США, входящих в индекс S&P 500, еще на 6% по сравнению с закрытием торговой сессии 18 февраля 2022 года.

Аналитики посчитали последствия для фондового рынка при развитии конфликта на Украине. Отмечается, что они основывают свои расчеты на недавней чувствительности глобальных активов к рублю. При развитии хужшего сценария, падение российской валюты на 10% приведет к росту цен на нефть на 13% и снижению доходности казначейских облигаций на 27 базисных пунктов, сообщил Bloomberg со ссылкой на прогноз Goldman Sachs.

Трейдеры вкладывают средства в казначейские облигации и продают акции по мере эскалации напряженности вблизи границы с Украиной, говорится в сообщении.

Признание президентом РФ Владимиром Путиным двух самопровозглашенных республик может свести на нет шансы на мирные переговоры при посредничестве Европы, а рост цен на энергоносители усиливает риски для экономического роста и роста инфляции, указали эксперты. Нефть сорта Brent 22 февраля 2022 года на фоне решения президента России превысила $99 за баррель впервые с сентября 2014 года

Потенциальный конфликт с Россией оказывает давление на рубль и акции США, отмечают аналитики. При худшем развитии ситуации Goldman Sachs также прогнозирует: падение европейских и японских акций примерно на 9%, падение высокотехнологичного Nasdaq почти на 10% и снижение курса евро по отношению к доллару на 2%.

И наоборот, «сценарий деэскалации», по мнению аналитиков, приведет к укреплению рубля, росту акций США примерно на 6% и скачку доходности казначейских облигаций.

Прогнозы Goldman согласуются с комментариями стратега Deutsche Bank Джима Рида, который предположил, что типичные распродажи индекса S&P 500 на фоне геополитических рисков составляют в среднем от 6% до 8%.. По его словам, для того, чтобы акции достигли дна, требуется около трех недель, и еще три, чтобы восстановиться до предыдущих уровней.

Владимир Путин 21 февраля 2022 года объявил о решении признать ДНР и ЛНР. Российский фондовый рынок отреагировал снижением. Индекс РТС обвалился на 13,2%, Мосбиржи – на 10,5%, курс доллара подскочил до 80 рублей.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!