ЦБ начнет устанавливать курсы валют по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке

Банк России с 13 июня будет устанавливать официальные курсы доллара и евро на основании отчета банков по сделкам на внебиржевом валютном рынке, пояснил регулятор.

«Банк России с 13 июня 2024 года устанавливает официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 по московскому времени в текущий рабочий день», — говорится в сообщении регулятора.

Альтернативные подходы к расчету официального курса валюты на случай отсутствия валютных торгов на Мосбирже ЦБ утвердил еще 3 октября 2022 года. На основании этих резервных подходов Банк России ежедневно производил расчету курсов иностранных валют.

Как заявляет регулятор, расчеты показали лишь незначительное отклонение курсов доллара и евро, которые определены, исходя из внебиржевых данных.

«В частности, среднее отклонение с 1 января 2023 года до 11 июня 2024 года для доллара США составило 0,01%, для евро — 0,03%», — приводит данные ЦБ и делает вывод о репрезентативности такого подхода.

Накануне, 12 июня, Минфин США ввел санкции в отношении Московской биржи и входящей в нее группы Национальный клиринговый центр. Из-за этого площадке пришлось приостановить торги долларом США, гонконгским долларом, и евро. В четверг, 13 июня, к санкциям против Мосбиржи присоединилась Великобритания.



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