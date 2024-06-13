Великобритания вслед за США ввела санкции против Мосбиржи

Великобритания вслед за США внесла Московскую биржу в свой санкционный список. Обновленный перечень лиц и организаций, в отношении которых действуют ограничения, опубликован на сайте британского правительства.
Санкционный список Лондона пополнили 40 юридических и физических лиц. В их числе:
- Мосбиржа;
- «СПБ Биржа»;
- глава Мосбиржи Юрий Денисов;
- владелец S8 Capital Армен Саркисян;
- основатель Kismet Capital Group Иван Таврин;
- совладелец группы «Астра» Денис Фролов;
- страховая компания «Ингосстрах»;
- научно-исследовательский автомобильный институт НАМИ;
- экс-министр сельского хозяйства Чечни и глава российской «дочки» Danone Якуб Закриев.
Ранее в среду, 12 июня, OFAC Минфина США существенно расширил антироссийские санкции, включив в свой SDN-list Мосбиржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий.В связи с этим Мосбиржа объявила о прекращении торгов евро, долларами США и гонконгскими долларами.
В ЦБ указали, что курс национальной валюты не связан с биржевой торговлей, его определят баланс спроса и предложения от внешнеторговой деятельности.
Фото на обложке: Fox_Ana /
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