Великобритания вслед за США ввела санкции против Мосбиржи

Великобритания вслед за США внесла Московскую биржу в свой санкционный список. Обновленный перечень лиц и организаций, в отношении которых действуют ограничения, опубликован на сайте британского правительства.

Санкционный список Лондона пополнили 40 юридических и физических лиц. В их числе:

Мосбиржа;

«СПБ Биржа»;

глава Мосбиржи Юрий Денисов;

владелец S8 Capital Армен Саркисян;

основатель Kismet Capital Group Иван Таврин;

совладелец группы «Астра» Денис Фролов;

страховая компания «Ингосстрах»;

научно-исследовательский автомобильный институт НАМИ;

экс-министр сельского хозяйства Чечни и глава российской «дочки» Danone Якуб Закриев.

Ранее в среду, 12 июня, OFAC Минфина США существенно расширил антироссийские санкции, включив в свой SDN-list Мосбиржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий.В связи с этим Мосбиржа объявила о прекращении торгов евро, долларами США и гонконгскими долларами.

В ЦБ указали, что курс национальной валюты не связан с биржевой торговлей, его определят баланс спроса и предложения от внешнеторговой деятельности.

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