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Великобритания вслед за США ввела санкции против Мосбиржи

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Великобритания вслед за США внесла Московскую биржу в свой санкционный список. Обновленный перечень лиц и организаций, в отношении которых действуют ограничения, опубликован на сайте британского правительства.

Великобритания вслед за США ввела санкции против Мосбиржи

Санкционный список Лондона пополнили 40 юридических и физических лиц. В их числе:

  • Мосбиржа;
  • «СПБ Биржа»;
  • глава Мосбиржи Юрий Денисов;
  • владелец S8 Capital Армен Саркисян;
  • основатель Kismet Capital Group Иван Таврин;
  • совладелец группы «Астра» Денис Фролов;
  • страховая компания «Ингосстрах»;
  • научно-исследовательский автомобильный институт НАМИ;
  • экс-министр сельского хозяйства Чечни и глава российской «дочки» Danone Якуб Закриев.

Ранее в среду, 12 июня, OFAC Минфина США существенно расширил антироссийские санкции, включив в свой SDN-list Мосбиржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий.В связи с этим Мосбиржа объявила о прекращении торгов евро, долларами США и гонконгскими долларами. 

В ЦБ указали, что курс национальной валюты не связан с биржевой торговлей, его определят баланс спроса и предложения от внешнеторговой деятельности.

Фото на обложке: Fox_Ana / Shutterstock

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