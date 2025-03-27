ЦБ предостерег россиян от неоправданных ожиданий быстрого роста зарплат

Обследование показало, что у большинства российских домохозяйств реальные доходы выросли, а у пятой части реальные доходы за два года увеличились более чем в 1,5 раза, указал Заботкин.

Он отметил, что россияне могут «необоснованно экстраполировать» на будущее свои оценки того, как сейчас улучшилось их материальное положение. «В результате они могут ошибаться, принимая решения о расходах, сбережениях и кредитах», — объяснил Заботкин.

По его словам, зарплаты у россиян выросли, но в дальнейшем будут оставаться на этом же уровне. «Для нас основным фактором опасений является, чтобы они не ожидали, что зарплаты и дальше будут расти тем же темпами, которыми они росли в предыдущие два года», — уточнил он.

На заседании 21 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, отметив, что текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким. Ставка остается на этом уровне с октября 2024 года — регулятор не стал ее менять на заседаниях в декабре и феврале.

На пресс-конференции после заседания глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки уменьшилась.

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