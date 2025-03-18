ЦБ обязал банки добавить в приложения кнопку для жертв мошенников

Крупные банки с 1 октября должны добавить в приложения функционал, который позволит клиентам оперативно заявлять о переводе денег мошенникам. Об этом сообщили в Центробанке, новые правила прописаны в положении регулятора.

Зачем это нужно? Согласно им, пострадавшие также смогут получить от банка справку о таких операциях, чтобы в дальнейшем обратиться в полицию. Спецкнопка же упростит процедуру подачи заявления в правоохранительные органы, считают в ЦБ.

Там отметили, что, если человек обращается в полицию напрямую, то в приложении банка он сможет ответить на вопрос, совершал ли он операцию под влиянием мошенников. В таком случае сотрудники полиции запрашивают данные в Банке России.

Другие меры. В ЦБ также рассказали, что с 1 октября кредитные организации будут обязаны принимать обращения от россиян, которые через банкомат перевели наличные на счета мошенников с помощью цифровых карт. При этом неважно, является пострадавший клиентом этого банка или нет.

В Госдуму 15 февраля внесли законопроект, направленный на борьбу с телефонными и интернет-мошенниками. Власти, в частности, предложили добавить обязательную маркировку звонков, возможность отказаться от рекламных обзвонов и другие меры.

В феврале 2024 года депутаты приняли закон о возможности установить самозапрет на выдачу кредитов. По данным Объединенного кредитного бюро на 16 марта, этой возможностью уже воспользовались 6,2 млн россиян.

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