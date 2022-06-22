Банк России скорректирует тарифы ОСАГО из-за резкого роста стоимости запчастей

ЦБ РФ заявил о планах расширить коридор базового тарифа обязательного автострахования (ОСАГО) для большинства категорий автовладельцев на 26% вверх и вниз. Регулятор заявил о резком подорожании автозапчастей.
В сообщении ЦБ отмечается, что с новыми тарифами страховщики смогут точнее учитывать риски автовладельцев — сдерживать цены для аккуратных водителей за счет повышения стоимости полиса для аварийных.
«Для легковых автомобилей граждан базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками индивидуально для каждого водителя в диапазоне
По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), самые «бьющиеся» при авариях детали подорожали в среднем на 28,7%. Размер страхового возмещения по ОСАГО рассчитывается исходя из справочников РСА.
Послений раз ЦБ корректировал тарифы в сентябре 2020 года. Тогда тарифный коридор был расширен на 10% в обе стороны.
Фото на обложке: Unsplash
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