Банк России скорректирует тарифы ОСАГО из-за резкого роста стоимости запчастей

ЦБ РФ заявил о планах расширить коридор базового тарифа обязательного автострахования (ОСАГО) для большинства категорий автовладельцев на 26% вверх и вниз. Регулятор заявил о резком подорожании автозапчастей.

В сообщении ЦБ отмечается, что с новыми тарифами страховщики смогут точнее учитывать риски автовладельцев — сдерживать цены для аккуратных водителей за счет повышения стоимости полиса для аварийных.

«Для легковых автомобилей граждан базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками индивидуально для каждого водителя в диапазоне 1646–7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширится на 17,8% в обе стороны», — сообщила пресс-служба Банка России.

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), самые «бьющиеся» при авариях детали подорожали в среднем на 28,7%. Размер страхового возмещения по ОСАГО рассчитывается исходя из справочников РСА.

Послений раз ЦБ корректировал тарифы в сентябре 2020 года. Тогда тарифный коридор был расширен на 10% в обе стороны.

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