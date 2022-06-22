Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Банк России скорректирует тарифы ОСАГО из-за резкого роста стоимости запчастей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

ЦБ РФ заявил о планах расширить коридор базового тарифа обязательного автострахования (ОСАГО) для большинства категорий автовладельцев на 26% вверх и вниз. Регулятор заявил о резком подорожании автозапчастей.

Банк России скорректирует тарифы ОСАГО из-за резкого роста стоимости запчастей

В сообщении ЦБ отмечается, что с новыми тарифами страховщики смогут точнее учитывать риски автовладельцев — сдерживать цены для аккуратных водителей за счет повышения стоимости полиса для аварийных.

«Для легковых автомобилей граждан базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками индивидуально для каждого водителя в диапазоне 1646–7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширится на 17,8% в обе стороны», — сообщила пресс-служба Банка России.

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), самые «бьющиеся» при авариях детали подорожали в среднем на 28,7%. Размер страхового возмещения по ОСАГО рассчитывается исходя из справочников РСА. 

Послений раз ЦБ корректировал тарифы в сентябре 2020 года. Тогда тарифный коридор был расширен на 10% в обе стороны. 

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Зампред ЦБ раскритиковал предложение вице-премьера по таргетированию рубля
  2. 2 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
  3. 3 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
  4. 4 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
  5. 5 Будущее рынка электромобилей: пан или пропал?
Blanc
Знаешь все изменения, которые затронули твой бизнес? Пройди тест и получи полезный подарок
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

24 июня 2022

Machines Can See

24 июня 2022

Технологический скаутинг от команды «Акселератора ФРИИ»

24 июня 2022

Питч-сессия стартапов для банков ВТБ, Газпромбанк, «Открытие» и «Ленты»

Все ВОЗМОЖНОСТИ