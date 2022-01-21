Банк России продлил выдачу кредитов по ставке не более 8,5% для малого бизнеса

ЦБ РФ с 24 января возобновит предоставление льготных кредитов для пострадавших отраслей малого и среднего бизнеса по ставке не более 8,5%. Об этом говорится в пресс-релизе мегарегулятора.

Получить кредит в рамках этого механизма можно будет до 31 марта 2022 года включительно.

В октябре 2021 года ЦБ выделил 60 млрд рублей под 4% для фондирования банков в рамках этой программы на срок до 1,5 лет. Ее оператором является Корпорация МСП, участниками — более 60 банков. Действие программы закончилось 30 декабря 2021 года.

«За два месяца было выдано менее половины от лимитов, выделенных ЦБ», — отметил глава бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин, комментируя инициативу в своем Telegram-канале.

По его словам, «Опора России» обратилась с предложением возобновить программу льготных кредитов к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной 24 декабря прошлого года «в связи с завершением этой программы, продолжением пандемии и ростом ставок по кредитам».

О программе:

По программе ЦБ и Корпорации МСП российский малый и средний бизнес из 28 пострадавших отраслей может получить льготное финансирование по ставке не выше 8,5% годовых. В кредит предоставляется от 3 млн до 1 млрд рублей (до 4 млрд рублей на одного заемщика); до 500 тыс. рублей в случае предоставления кредита на организацию и (или) развитие бизнеса в части пополнения оборотных средств и финансирования текущей деятельности индивидуальным предпринимателям и самозанятым.

Сроки кредита определяются банком.

Кроме того, предприниматели могут реструктурировать и рефинансировать уже имеющийся кредит по более низкой ставке.

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Фото на обложке: Unsplash