ЦБ РФ выявил за полгода более 2 тыс. финансовых пирамид

Банк России за январь-июнь 2022 года выявил более 2 тыс. финансовых пирамид и нелегалов — это в три раза больше, чем за аналогичный период 2021 года, говорится в сообщении ЦБ.
При этом число выявленных финансовых пирамид выросло в 6,5 раза, нелегальных профучастников рынка ценных бумаг — почти в 3 раза, нелегальных кредиторов — более чем в 2 раза.
ЦБ объясняет такую динамику следующими факторами:
- злоумышленники воспользовались особенностями экономической ситуации и активно рекламировали «займы от частных лиц», вложения в «нестандартные» псевдоинвестиционные проекты.
- крупные пирамиды начали дробиться на более мелкие;
- почти 80% пирамид и нелегалов действуют онлайн.
Фото на обложке: Unsplash
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