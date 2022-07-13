Банк России за январь-июнь 2022 года выявил более 2 тыс. финансовых пирамид и нелегалов — это в три раза больше, чем за аналогичный период 2021 года, говорится в сообщении ЦБ.

ЦБ РФ выявил за полгода более 2 тыс. финансовых пирамид