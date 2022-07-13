Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

ЦБ РФ выявил за полгода более 2 тыс. финансовых пирамид

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Банк России за январь-июнь 2022 года выявил более 2 тыс. финансовых пирамид и нелегалов — это в три раза больше, чем за аналогичный период 2021 года, говорится в сообщении ЦБ.

ЦБ РФ выявил за полгода более 2 тыс. финансовых пирамид

При этом число выявленных финансовых пирамид выросло в 6,5 раза, нелегальных профучастников рынка ценных бумаг — почти в 3 раза, нелегальных кредиторов — более чем в 2 раза.

ЦБ объясняет такую динамику следующими факторами: 

  • злоумышленники воспользовались особенностями экономической ситуации и активно рекламировали «займы от частных лиц», вложения в «нестандартные» псевдоинвестиционные проекты.
  • крупные пирамиды начали дробиться на более мелкие;
  • почти 80% пирамид и нелегалов действуют онлайн.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В России предложили узаконить исламский банкинг
  2. 2 ЦБ РФ ответил на идею создания российского стейблкоина
  3. 3 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
  4. 4 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
  5. 5 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
Blanc
Знаешь все изменения, которые затронули твой бизнес? Пройди тест и получи полезный подарок
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

13 июля 2022

«Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»

15 июля 2022

«Умник-Фотоника»

15 июля 2022

Фабрика перспективных идей

Все ВОЗМОЖНОСТИ