ЦБ зафиксировал трехкратный рост числа покупок с помощью QR-кода

Банк России в октябре зафиксировал резкий рост количества операций по оплате товаров и услуг с помощью Системы быстрых платежей. Показатель вырос на 214% по сравнению с сентябрем. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику регулятора.

В октябре россияне оплатили покупки с помощью QR-кодов 213 тысяч раз. Сумма покупок составила более чем 765 млн рублей.

Всего с момента запуска сервиса было проведено почти 390 тысяч c2b-переводов (от физического лица на счет компании) на общую сумму более 1,67 млрд рублей. Таким образом, на октябрь пришлось 54% от общего числа платежей и 45,8% от общей суммы операций.

Согласно данным ЦБ, популярность QR-кодов как способа оплаты росла и раньше, но не такими высокими темпами. В сентябре по сравнению с августом число таких операций в СБП выросло на 61% (хотя объем увеличился на 105%), в августе по сравнению с июлем — на 62 и 69% соответственно, в июле к июню — на 57 и 42%, в июне к маю — на 21 и 37%.

Банк России считает, что причина резкого роста активности в СБП — высокий интерес со стороны граждан, которые могут быстро и удобно совершать переводы по минимальной стоимости независимо от того, в каких банках они имеют счета, рассказал представитель регулятора.

Также заинтересованность к СБП проявляют торговые компании, для которых издержки по операциям в системе в 2,5–3 раза ниже, чем при приеме оплаты по картам, добавили в ЦБ.

Оплата товаров и услуг через Систему быстрых платежей была запущена Банком России во второй половине 2019 года. Для оплаты нужно отсканировать QR-код с помощью приложения одного из банков, который поддерживает технологию. Сейчас к сервису подключены 22 банка и более 44,5 тысячи торговых компаний.

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