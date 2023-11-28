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ЦБ разрешил россиянам делать переводы через СБП в пять стран

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Банк России разрешил россиянам делать переводы через Систему быстрых платежей (СБП) в пять стран, узнали «Известия». В их числе — Таджикистан, Узбекистан и Беларусь.

ЦБ разрешил россиянам делать переводы через СБП в пять стран

По словам директора департамента национальной платежной системы Банка России Аллы Бакиной, для трансграничных операций действуют интеграционные решения как на уровне всей инфраструктуры, так и на уровне отдельных банков.

Сейчас переводы доступны, в частности, из «Альфа-банка» и ВТБ. В приложении «Альфа-банка» говорится, что такие операции доступны в Беларусь, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан.

В пресс-службе банка разъяснили, что переводы доходят моментально, а комиссия составляет 0,5% от отправляемой суммы. Для перевода через СБП доступно 1 млн рублей в сутки.

Также до конца года услугу готовится подключить РСХБ. Что касается переводов из-за рубежа в РФ, то по СБП такую операцию можно провести пока только из одной страны.

По мнению главы платежного сервиса Vepay Георгия Никонова, услуга будет востребована среди релокантов.

Также инструмент будет удобен для трудовых мигрантов. Как отмечает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский, россияне, оформившие карты за рубежом, смогут пополнять их с помощью СБП.

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Ранее ЦБ опубликовал проект, в соответствии с которым банки обяжут разрешать клиентам делать платежи в бюджет через СБП.

Как показало недавнее исследование Банка России, по итогам III квартала года число покупок, оплаченных через СБП, выросло почти на 40% по сравнению со II кварталом. Выросла и средняя сумма переводов через данный сервис.

Фото на обложке: wutzkohphoto / Shutterstock

 

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