Каждый третий россиянин оплачивает товары и услуги через СБП

В России продолжает расти популярность оплаты покупок и переводов средств через Систему быстрых платежей (СБП), свидетельствуют данные ЦБ. В III квартале года число покупок, совершенных с помощью этого сервиса, увеличилось на 38% по сравнению с предыдущим кварталом.
Число операций в сутки показывает стабильный рост и составляет примерно 21 млн. Всего в III квартале россияне провели через СБП 1,9 млрд таких операций. Это на 15% больше, чем во II квартале. Доля оплаты товаров и услуг в общем числе операций в СБП достигла 24%.
Увеличилась и средняя сумма переводов через систему, в III квартале она составила 5,2 тыс. рублей против 4,8 тыс. рублей во II квартале.
На 10% выросли выплаты гражданам различных юридических лиц (выплаты по страховкам, от брокеров и т. д.). В III квартале они достигли 13,4 млн, а их общая сумма возросла до 77,8 млрд рублей.
Всего в III квартале года переводы через СПБ осуществлял каждый второй житель страны. Оплачивал услуги и товары с помощью системы каждый третий россиянин. В среднем один житель в III квартале 2023 года совершил 17 переводов и оплатил через СБП 10 покупок.
За квартал увеличилось также и число предприятий торговли и сервиса, которые внедрили оплату через СБП, рост составил 20%. Из них подавляющее большинство — предприятия малого и среднего бизнеса.
В июле оплату поездок на такси через Систему быстрых платежей добавил сервис «Яндекс Go».
Фото на обложке: Nattakorn_Maneerat /
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