«Яндекс» добавил оплату через СБП для поездок на такси

Рассчитываться за такси таким способом могут клиенты банков, которые уже поддержали на своей стороне возможность привязки счета через СБП. Сменить банк и счет или привязать новый можно в настройках «Яндекс Go». Управлять счетами, которые используются для оплаты через СБП, можно в приложении своего банка.

СБП с привязкой банковского счета в «Яндекс Go» сейчас доступен для пользователей iOS, позднее появится и в приложении для Android. При оплате поездок через СБП пользователям с подпиской «Яндекса» начислят баллы «Плюса».

СБП позволяет не вводить данные банковской карты при оплате, сумма будет списываться автоматически. Сейчас через СБП можно рассчитаться и в других сервисах «Яндекса»: в «Заправках», «Маркете», «Еде», «Маркет Деливери», «Лавке», «Играх», «Аренде», «Афише». Позднее этот способ оплаты появится в других сервисах компании.

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