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«Яндекс» добавил оплату через СБП для поездок на такси

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс Go» добавил оплату поездок на такси через Систему быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении компании.

«Яндекс» добавил оплату через СБП для поездок на такси

Рассчитываться за такси таким способом могут клиенты банков, которые уже поддержали на своей стороне возможность привязки счета через СБП. Сменить банк и счет или привязать новый можно в настройках «Яндекс Go». Управлять счетами, которые используются для оплаты через СБП, можно в приложении своего банка.

СБП с привязкой банковского счета в «Яндекс Go» сейчас доступен для пользователей iOS, позднее появится и в приложении для Android. При оплате поездок через СБП пользователям с подпиской «Яндекса» начислят баллы «Плюса».

СБП позволяет не вводить данные банковской карты при оплате, сумма будет списываться автоматически. Сейчас через СБП можно рассчитаться и в других сервисах «Яндекса»: в «Заправках», «Маркете», «Еде», «Маркет Деливери», «Лавке», «Играх», «Аренде», «Афише».  Позднее этот способ оплаты появится в других сервисах компании.

Фото на обложке: Unsplash

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