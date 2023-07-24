«Яндекс» добавил оплату через СБП для поездок на такси

«Яндекс Go» добавил оплату поездок на такси через Систему быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении компании.
Рассчитываться за такси таким способом могут клиенты банков, которые уже поддержали на своей стороне возможность привязки счета через СБП. Сменить банк и счет или привязать новый можно в настройках «Яндекс Go». Управлять счетами, которые используются для оплаты через СБП, можно в приложении своего банка.
СБП с привязкой банковского счета в «Яндекс Go» сейчас доступен для пользователей iOS, позднее появится и в приложении для Android. При оплате поездок через СБП пользователям с подпиской «Яндекса» начислят баллы «Плюса».
СБП позволяет не вводить данные банковской карты при оплате, сумма будет списываться автоматически. Сейчас через СБП можно рассчитаться и в других сервисах «Яндекса»: в «Заправках», «Маркете», «Еде», «Маркет Деливери», «Лавке», «Играх», «Аренде», «Афише». Позднее этот способ оплаты появится в других сервисах компании.
Фото на обложке: Unsplash
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