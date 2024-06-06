ЦБ подал иск к «Т-Страхование» на 7,7 млрд рублей

Банк России подал в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к административной ответственности страховой компании «Т-Страхование» (ранее «Тинькофф Страхование»). Сумма требований — 7,7 млрд рублей, следует из картотеки суда, обратил внимание Frank Media.
Компанию намерены привлечь к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии).
Все продукты и сервисы «Тинькофф» с 5 июня 2024 года работают под новыми названиями: «Тинькофф Банк» — «Т-банк», «Тинькофф Бизнес» — «Т‑Бизнес», «Тинькофф Cтрахование» — «Т‑Страхование» и т. д. Смена названия — это новый этап развития бренда, сообщил «ТКС Холдинг».
Фото на обложке: Unsplash
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