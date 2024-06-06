Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

ЦБ подал иск к «Т-Страхование» на 7,7 млрд рублей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Банк России подал в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к административной ответственности страховой компании «Т-Страхование» (ранее «Тинькофф Страхование»). Сумма требований — 7,7 млрд рублей, следует из картотеки суда, обратил внимание Frank Media.

ЦБ подал иск к «Т-Страхование» на 7,7 млрд рублей

Компанию намерены привлечь к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии).

Все продукты и сервисы «Тинькофф» с 5 июня 2024 года работают под новыми названиями: «Тинькофф Банк» — «Т-банк», «Тинькофф Бизнес» — «Т‑Бизнес», «Тинькофф Cтрахование» — «Т‑Страхование» и т. д.  Смена названия — это новый этап развития бренда,  сообщил «ТКС Холдинг».

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Домен Tbank.ru мог обойтись сменившему название «Тинькофф» всего в 1 млн рублей
  2. 2 Сначала было слово: «Тинькофф» сменил название на Т-Банк
  3. 3 Школа Бизнеса от Тинькофф приглашает на фиаско-фест
  4. 4 10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года
  5. 5 «Тинькофф» открыл собственную кафедру в НИУ ВШЭ

ВОЗМОЖНОСТИ

06 июня 2024

Smart Social

06 июня 2024

AtomPlay

09 июня 2024

Industrix

Все ВОЗМОЖНОСТИ