Банк России поменял свою позицию по криптовалютам

Банк России кардинально поменял позицию по отношению к криптовалютам. Если ранее регулятор выступал за их полный запрет, в том числе майнинг, то сегодня в правлении регулятора заявили, что допускают использование криптовалют в некоторых сегментах торговых отношений.

Центральный банк допускает использование криптовалют во внешней торговле, а также за пределами России. Об этом 31 мая на пресс-конференции, посвященной обзору финансовой стабильности от Банка России заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева.

С момента активного появление новостей в СМИ о том, что в России следовало бы придать правовой статус криптовалютам, Банк России вступил по отношению к ним в жесткую позицию и выступал за их полный запрет на территории РФ.

В то же время правительство РФ выступило с инициативой перевести использование криптовалют в правовое поле и начать регулировать их рынок. С позицией исполнительной власти отчасти согласился президент РФ.

До 31 мая Банк России настаивал на своей позиции по запрету криптовалют, но на пресс-конференции стало известно, что смягчил ее и допустил применение криптовалют в некоторых сегментах торговых отношений.

Объем средств, которыми россияне владеют в криптовалюте, в феврале был оценен в $214 млрд, а количество открытых гражданами России криптокошельков оценили в 12 млн.

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