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Россияне владеют криптовалютой на $214 млрд — Bloomberg

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Объем российского рынка криптовалют оценили в $214 млрд, или 16,5 трлн рублей. По данным источников Bloomberg, такую цифру вывели путем анализа IP-адресов пользователей криптобирж.

Россияне владеют криптовалютой на $214 млрд — Bloomberg

Россияне держат на своих кошельках криптовалюту, эквивалентную $214 млрд, сообщили Bloomberg со ссылкой на свои источники. К такой цифре пришли по итогам анализа IP-адресов пользователей крупнейших криптобирж.

Именно от цифры в $214 млрд правительство России отталкивается в вопросе законодательного регулирования сферы, уточнило агентство.

$214 млрд – это около 16,5 трлн рублей. Для сравнения, ВВП (внутренний валовый продукт) России по итогам 2020 года оценивался в 106,9 трлн рублей. Другими словами, объем российского рынка криптовалют оценивается примерно в ~15% ВВП страны.

По данным CoinMarketCap, исходя из оценки мирового рынка криптовалют в $1,75 трлн, на Россию приходится 12% общемирового рынка. По оценкам Банка России, годовой объем операций россиян с криптовалютой составляет около $5 млрд.

Решение по вопросу развития рынка криптовалют в России правительство примет в течение месяца, сообщили «Интерфаксу» в правительстве. О том, какие вопросы стоят над этим рынком, RB подробно рассказывали.

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Фото на обложке: Millenius / Shutterstock

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