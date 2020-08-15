ЦБ представил варианты тестов для инвесторов-физлиц без опыта

ЦБ впервые представил варианты тестов для розничных неквалифицированных инвесторов. Их нужно будет успешно пройти, чтобы получить доступ к сложным инструментам на фондовом рынке. Об этом сообщает РБК.

Задания будут состоять из двух блоков и семи-восьми вопросов. Тестирование инвесторов — новый механизм на российском финансовом рынке, призванный защитить неквалифицированных участников торгов от рисков.

Проходить тесты физические лица начнут с 1 апреля 2022 года, когда вступит в силу законопроект о категоризации инвесторов.

В стандартном тесте два блока вопросов: первый посвящен оценке опыта инвестора, второй — оценке знания конкретного инструмента.

«[Второй блок] это что-то похожее на мини-ЕГЭ, но это ЕГЭ, который состоит из трех—пяти вопросов, где ты выбираешь один правильный вариант ответа», — сообщил Мамута.

Тестирование будет необходимо, только чтобы получить доступ к наиболее сложным финансовым инструментам — иностранным бумагам за пределами наиболее популярных индексов, производным финансовым и структурным инструментам.

Если инвестор сдаст тест по определенному финансовому инструменту, проходить его больше не придется. Если нет — у него будет право «последнего слова», позволяющее вложить до 100 тысяч рублей в сложный инструмент.

Без тестов будут доступны российские акции из котировальных списков бирж (наиболее ликвидные), простые облигации российских эмитентов, ОФЗ, паи открытых и интервальных биржевых ПИФов, иностранные акции из индексов NASDAQ-100, S&P 500 и Dow, британский FTSE и другие.

Чтобы стать квалифицированным инвестором, нужно либо владеть активами более чем на 6 млн рублей, либо иметь экономическое образование, либо совершить в течение года сделки с ценными бумагами более чем на 6 млн рублей. Инвесторы, которые уже считаются квалифицированными, сохранят свой статус.

Мамута также отметил, что это не финальные тесты: ЦБ предложил НАУФОР, НФА и Мосбирже провести их предварительное обсуждение с фокус-группами, «чтобы понять, как люди будут относиться к вопросам».

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