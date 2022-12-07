ЦБ РФ и ВТБ договорились об условиях продажи банка «Открытие» — Frank Media

Банк России и ВТБ договорились об условиях продажи банка «Открытие», который еще в 2017 году попал под санацию регулятора. О сделке будет объявлено в ближайшее время, пишет Frank Media.

О достижении договоренностей между ВТБ и Банком России по сделке о продаже санированного банка «Открытие» пишет Frank Media со ссылкой на близкие к переговорам источники. О сделке может быть объявлено в ближайшее время.

По сведениям источников издания, «Открытие» может быть продан по максимальному для рынка мультипликатору. По данным на июль 2022 года капитал банка составлял 369 млрд рублей, однако к концу ноября, по подсчетам аудиторов, оценка уменьшилась до 328-374 млрд рублей.

После продажи «Открытия» группе ВТБ лицензия банка будет сдана, а его бизнес переведут на баланс ВТБ, отмечает издание. ВТБ не намерена продлять полномочия членов совета правления банка по истечении их срока в текущем году, уточняет Frank Media.

О том, что сделка по продаже «Открытия» состоится до конца 2022 года, в ноябре рассказывал глава ВТБ Андрей Костин. После покупки ВТБ банка «Открытие» бренд может просуществовать еще около полутора лет, говорил он.

Банк России начал процедуру санации банка «Открытие» в 2017 году, которую завершил в 2019-ом. После этого было объявлено, что регулятор намерен продать банк.