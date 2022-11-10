После покупки ВТБ банка «Открытие» бренд просуществует еще около полутора лет. Сама сделка с высокой долей вероятности состоится до конца 2022 года, заявил глава ВТБ Андрей Костин в эфире «России 24».

Сделка о вхождении «Открытия» в группу ВТБ завершится до конца года