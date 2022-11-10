Сделка о вхождении «Открытия» в группу ВТБ завершится до конца года

После покупки ВТБ банка «Открытие» бренд просуществует еще около полутора лет. Сама сделка с высокой долей вероятности состоится до конца 2022 года, заявил глава ВТБ Андрей Костин в эфире «России 24».
Ранее ЦБ сообщил о планах провести оценку стоимости всей группы «Открытие» для дальнейшего слияния с ВТБ.
«Центральный банк и банк ВТБ — два участника этой сделки — оба считают, что сделка будет завершена до конца этого года. Мы сильно продвинулись, надеюсь, что в ближайшее время будут новости по этому вопросу», — сказал Костин
Он добавил, что сам бренд может просуществовать еще около полутора лет, но затем исчезнет. Костин отметил, что переговоры о покупке находятся на завершающей стадии. Окончательное согласование условий должно состояться в течение ближайших дней.
Банком «Открытие» с 2017 года владеет ЦБ в рамках процедуры санации, регулятору принадлежит 99,9% акций организации. Предложение об объединении в общую группу ВТБ самого «Открытия» и крымского РНКБ последовало от Костина в связи с санкционным давлением.
Фото на обложке: Starikov Pavel /
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