СДЭК запустил услугу факторинга для интернет-магазинов. Это позволит продавцам сразу получить деньги за товар, а не ждать, пока он приедет к покупателю и будет выкуплен. Об этом RB.RU сообщил представитель СДЭК.

Магазину нужно сдать товар в доставку СДЭК, сервис проанализирует сделку и продавца и предоставит стоимость посылки за вычетом комиссии.

«Продавцу выгоднее воспользоваться услугой факторинга, чем ждать оплаты товара после получения конечным потребителем, ведь на на этот период он остается и без товара, и без денег. Факторинг позволяет снизить нагрузку на бизнес и увеличить оборотные средства — интернет-магазин получает сумму за покупку в течение одного дня с момента доставки посылки на склад СДЭК», — говорится в сообщении компании.

Оставить заявку на подключение услуги факторинга продавец может в личном кабинете на сайте СДЭК. Услуги факторинга оказывает платежный агрегатор «СДЭК Финанс».

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