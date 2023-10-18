Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

СДЭК запустил услугу факторинга для интернет-магазинов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

СДЭК запустил услугу факторинга для интернет-магазинов. Это позволит продавцам сразу получить деньги за товар, а не ждать, пока он приедет к покупателю и будет выкуплен. Об этом RB.RU сообщил представитель СДЭК.

СДЭК запустил услугу факторинга для интернет-магазинов

Магазину нужно сдать товар в доставку СДЭК, сервис проанализирует сделку и продавца и предоставит стоимость посылки за вычетом комиссии.

«Продавцу выгоднее воспользоваться услугой факторинга, чем ждать оплаты товара после получения конечным потребителем, ведь на на этот период он остается и без товара, и без денег. Факторинг позволяет снизить нагрузку на бизнес и увеличить оборотные средства — интернет-магазин получает сумму за покупку в течение одного дня с момента доставки посылки на склад СДЭК», — говорится в сообщении компании.

Оставить заявку на подключение услуги факторинга продавец может в личном кабинете на сайте СДЭК. Услуги факторинга оказывает платежный агрегатор «СДЭК Финанс». 

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 11 сервисов для заказа товаров из иностранных магазинов
  2. 2 Топливный кризис — как работать? Опыт транспортной компании
  3. 3 Высокая конкуренция, низкий чек. Что будет с рынком доставки во второй половине 2023 года
  4. 4 Как в 2023 году платить банку за ВЭД меньше
  5. 5 Самолетом, поездом, автомобилем: как оптимизировать бизнес на перепродаже товаров из Азии
Карта растительных продуктов России
Все российские производители растительных альтернатив продуктам животного происхождения
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

19 октября 2023

Гранты для социально ориентированного бизнеса

20 октября 2023

LadiesFounders

20 октября 2023

SOC-Forum

Все ВОЗМОЖНОСТИ