CDEK.Shopping начал возить в Россию товары с китайского маркетплейса Shein

CDEK.Shopping начал возить в Россию товары с китайского маркетплейса Shein. Товары обещают доставить в срок до 14 дней — это одежда, обувь аксессуары и предметы для дома из Таиланда, США, ОАЭ, Италии и Великобритании.

Платформа CDEK.Shopping начала доставлять в Россию товары с китайского маркетплейса Shein.

К покупке доступны одежда, обувь, аксессуары, товары для дома. Их доставляют преимущественно из США и Таиланда, также к покупке доступны товары из ОАЭ, Италии и Великобритании.

Доставку товара обещают осуществить в срок до 14 дней.

В 2022 году Shein перестал доставлять товары в Россию из-за санкций.

Shein является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлером, оценка бизнеса компании по последним данным составляет $24,2 млрд. Маркетплейс собрался выходить на биржу — если IPO состоится, оно станет крупнейшим в 2024 году.

Фото на обложке: Uskarp / Shutterstock