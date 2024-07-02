Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

CDEK.Shopping начал возить в Россию товары с китайского маркетплейса Shein

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

CDEK.Shopping начал возить в Россию товары с китайского маркетплейса Shein. Товары обещают доставить в срок до 14 дней — это одежда, обувь аксессуары и предметы для дома из Таиланда, США, ОАЭ, Италии и Великобритании.

CDEK.Shopping начал возить в Россию товары с китайского маркетплейса Shein
  1. Новости

Платформа CDEK.Shopping начала доставлять в Россию товары с китайского маркетплейса Shein.

К покупке доступны одежда, обувь, аксессуары, товары для дома. Их доставляют преимущественно из США и Таиланда, также к покупке доступны товары из ОАЭ, Италии и Великобритании.

Доставку товара обещают осуществить в срок до 14 дней.

В 2022 году Shein перестал доставлять товары в Россию из-за санкций.

Shein является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлером, оценка бизнеса компании по последним данным составляет $24,2 млрд. Маркетплейс собрался выходить на биржу — если IPO состоится, оно станет крупнейшим в 2024 году.

Фото на обложке: Uskarp / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 11 сервисов для заказа товаров из иностранных магазинов
  2. 2 «Глория Джинс» получила пять сертификатов ЕАЭС на одежду из Пакистана, где шьют Zara и H&M
  3. 3 Подобрать одежду за пять минут: как технологии меняют карту пути потребителя в fashion-ритейле
  4. 4 «Бойкое место»: зачем малому бизнесу идти в торговые центры и как это сделать
  5. 5 Как бренду детской одежды увеличить продажи на Wildberries с помощью «VK Рекламы»

ВОЗМОЖНОСТИ

03 июля 2024

Акселератор 4.0 от Фонда поддержки социальных проектов

03 июля 2024

EKF AI Challenge

04 июля 2024

Конкурс Грантов Мэра Москвы 2024

04 июля 2024

FranchCamp

05 июля 2024

Клуб инвесторов Сибири, Урала и Дальнего Востока

Все ВОЗМОЖНОСТИ