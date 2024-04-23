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В Казахстане стал доступен CDN-сервис VK Cloud

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В Казахстане на облачной платформе VK Cloud теперь доступен сервис CDN. Благодаря этому местные компании смогут улучшить клиентский опыт и снизить нагрузку на инфраструктуру бизнеса до 90%, рассказали в пресс-службе VK.

В Казахстане стал доступен CDN-сервис VK Cloud

Как пояснили в компании, CDN-сервис обеспечивает быструю загрузку, среднее время отклика составляет 30 миллисекунд. Сама система масштабируется без дополнительных затрат.

Как отмечают в VK, чаще всего запрос на оперативную доставку контента без потери в качестве возникает у компаний, работающих в сфере электронной коммерции, разработки ПО и компьютерных игр, в медиа и образовательной сфере.

По словам директора по развитию VK Cloud в Казахстане Армана Нурушева, в стране продолжает увеличиваться спрос на облачные технологии и сервисы. Он добавил, что VK Cloud предлагает местным компаниям облачные сервисы, соответствующие требования казахстанских законов.

Ранее во вторник стало известно, что свой первый магазин в Казахстане открыл российский ритейлер «Вкусвилл». Первая офлайн-точка заработала в Алматы, компания запустит в стране еще несколько магазинов.

Фото на обложке: zaozaa19 / Shutterstock

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