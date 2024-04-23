«Вкусвилл» открыл свой первый магазин в Казахстане

«Вкусвилл» открыл магазин площадью 185 кв. м в казахстанском Алматы. На полках будет представлена бакалея, продукция с короткими сроками хранения, а также непродовольственные товары. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.
Всего под собственным брендом будет 97% ассортимента магазина. Компания также договорилась с местными производителями, чья продукция под брендом сети пока занимает в магазине 35% ассортимента.
«Вкусвилл» намерен открыть в республике несколько точек. Эксперты предупреждают, что местный рынок отличается более низким уровнем доходов населения. Поэтому продуктовому ритейлеру нужно при выходе в другую страну менять матрицу, подстраивая ее под отличающиеся запросы потребителей.
В середине апреля «Вкусвилл» расширил присутствие в регионах России и открыл первый магазин в Майкопе республики Адыгея. Продукцию в него возят из распределительного центра в Ростове–на–Дону. На данный момент «Вкусвилл» представлен в 158 городах России.
Фото на обложке: «Вкусвилл»
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