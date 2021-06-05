Глава Celsius Network назвал Илона Маска «туристом» в криптопространстве

Генеральный директор платформы по кредитованию цифровых активов DeFi (децентрализованное финансирование) Celsius Network Алекс Машинский назвал главу Tesla Илона Маска «туристом» в криптопространстве, который стремиться собрать как можно больше подписчиков.

Машинский раскритиковал Маска в интервью Yahoo Finance на конференции Bitcoin 2021 в Майами. Это произошло на фоне недавних негативных твитов Маска о крупнейшем в мире цифровом активе.

«Илон — турист, занимающийся криптовалютой, верно? Он здесь, чтобы собирать последователей, — сказал Машинский. — Я не думаю, что он здесь для того, чтобы сделать мир лучше. И мы собираемся отправиться туда, куда мы идем — с Илоном или без Илона».

Ранее на этой неделе Маск вызвал негативные комментарии со стороны биткоин-сообщества после публикации в Twitter смайлика с разбитым сердцем и ссылкой на популярную песню Linkin Park в знак потенциального отказа от биткоина. Основатель криптовалютной платформы TRON Джастин Сан в ответ на твиты Маска написал, что купит все биткоины, которые продаст бизнесмен.

В мае биткоин резко упал после заявления Маска об отказе Tesla принимать биткоины в качестве платы за электромобили. Он сослался на экологические проблемы, возникновение которых провоцирует майнинг. Некоторые инвесторы Tesla Inc положительно восприняли решение Маска. Вице-президент группы ответственных инвестиций BMO Global Asset Management Дэвид Снейд сказал, что компания оценивает биткоин как «чистый минус» и подчеркнул, что положительный потенциал биткоина остается недоказанным, однако отрицательные стороны «вполне реальны и присутствуют».

Celsius Network предлагает процентные сберегательные счета, займы и платежи цифровыми и бумажными активами. Недавно компания преодолела отметку в 21 миллиард долларов по оценке активов сообщества на своей платформе. По мнению успех компании связан с тем, что банки несправедливо занижают доходность обычных денег.

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