Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Глава Celsius Network назвал Илона Маска «туристом» в криптопространстве

Новости
Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор выходного дня RB.RU

Виктория Сафронова

Генеральный директор платформы по кредитованию цифровых активов DeFi (децентрализованное финансирование) Celsius Network Алекс Машинский назвал главу Tesla Илона Маска «туристом» в криптопространстве, который стремиться собрать как можно больше подписчиков.

Глава Celsius Network назвал Илона Маска «туристом» в криптопространстве

Машинский раскритиковал Маска в интервью Yahoo Finance на конференции Bitcoin 2021 в Майами. Это произошло на фоне недавних негативных твитов Маска о крупнейшем в мире цифровом активе.

«Илон — турист, занимающийся криптовалютой, верно? Он здесь, чтобы собирать последователей, — сказал Машинский. — Я не думаю, что он здесь для того, чтобы сделать мир лучше. И мы собираемся отправиться туда, куда мы идем — с Илоном или без Илона».

Ранее на этой неделе Маск вызвал негативные комментарии со стороны биткоин-сообщества после публикации в Twitter смайлика с разбитым сердцем и ссылкой на популярную песню Linkin Park в знак потенциального отказа от биткоина. Основатель криптовалютной платформы TRON Джастин Сан в ответ на твиты Маска написал, что купит все биткоины, которые продаст бизнесмен.

В мае биткоин резко упал после заявления Маска об отказе Tesla принимать биткоины в качестве платы за электромобили. Он сослался на экологические проблемы, возникновение которых провоцирует майнинг. Некоторые инвесторы Tesla Inc положительно восприняли решение Маска. Вице-президент группы ответственных инвестиций BMO Global Asset Management Дэвид Снейд сказал, что компания оценивает биткоин как «чистый минус» и подчеркнул, что положительный потенциал биткоина остается недоказанным, однако отрицательные стороны «вполне реальны и присутствуют».

Онлайн-галерея «Цифровые двойники». Угадай, что изображено на картинах.

Celsius Network предлагает процентные сберегательные счета, займы и платежи цифровыми и бумажными активами. Недавно компания преодолела отметку в 21 миллиард долларов по оценке активов сообщества на своей платформе. По мнению успех компании связан с тем, что банки несправедливо занижают доходность обычных денег.

Фото:  Open Studio / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Бартер и инкубаторы: как российскому бизнесу работать с иностранными блогерами
  2. 2 Картой «Мир» можно будет рассчитаться в ОАЭ и Африке
  3. 3 Где малому и среднему бизнесу взять деньги на развитие, если банки не дают кредит
  4. 4 Как противостоять кибератакам компаниям из финансовой сферы
  5. 5 На каких tech-креаторов подписаться в российском TikTok?
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

06 июня 2021

Moscow City Hack

07 июня 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Нижнем Новгороде

07 июня 2021

Definition Hackathon

Все ВОЗМОЖНОСТИ