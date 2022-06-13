Крипо-кредитор Celsius объявил о приостановке транзакций

Сеть Celsius, платформа децентрализованного финансирования (DeFi) и один из крупнейших крипто-кредиторов, объявила о «приостановке вывода средств, обмена и переводов между счетами» для всех 1,7 млн клиентов.

По данным CoinMarketCap, токен компании CEL торгуется на уровне 23 центов, что говорит о падении с 8 апреля (когда он стоил $3) на 92%. Год назад токен стоил $7.

Стоимость активов платформы с декабря 2021 года по май 2022 года упала вдвое с $24 млрд до $12 млрд.

В период с марта по май из системы вывели порядка $1 млрд, по версии Financial Times.

В блоге компании еще 7 июня клиентов уверяли: «У Celsius есть резервы (и более чем достаточно ETH) для выполнения обязательств в рамках нашей глобальной системы управления рисками ликвидности».

Занимательно, что тогда же генеральный директор Celsius Network Алекс Машинский чувствовал себя вполне уверенно и критиковал «туристов» в криптопространстве.

Но уже вечером 12 июня пользователи получили письмо, которое начиналось так:

«Из-за экстремальных рыночных условий сегодня мы объявляем, что Celsius приостанавливает вывод средств, свопы и переводы между счетами. Мы решились на это для создания наилучших условий, которые со временем позволят выполнить свои обязательства».

Платформа Celsius работает почти так же, как обычный банк, за исключением самого факта участия криптовалюты в операциях: собирает депозиты, а затем ссужает их.

Реклама на сайте Celsius обещает годовой доход 18.63% по крипто-депозитам. Только в отличие от банка, Celsius не имеет государственной страховки FDIC, которая защищает людей в случае банкротства банка.

Скептики неоднократно предупреждали, что сеть Celsius обречена на провал. Некоторые даже утверждали, что это банальная финансовая пирамида.

При этом Celsius — весьма крупный финансовый институт, с которым считаются и который активно влияет на крипторынки. И даже инвесторы, которые непосредственно не участвуют в операциях с криптовалютой, нередко обращаются к Celsius для привлечения инвестиций (так сделал, например, второй по величине пенсионный фонд Канады, Caisse de Dépôt et Placement du Québec).

Как бы то ни было, в письме к клиентам руководство Celsius уверяет, что «конечной целью компании является стабилизация ликвидности».

Дату возобновления операций, когда клиенты вновь смогут выводить средства и проводить различные транзакции, в компании не называют, поскольку стабилизационный «процесс займет какое-то время, и могут быть задержки».

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