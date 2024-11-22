Цена биткоина вплотную приблизилась к $100 тыс.

Цена биткоина продолжает уверенный рост и вплотную приблизилась к $100 тыс. По состоянию на 11:44 мск токен торгуется по $98,953, следует из данных CoinMarketCap. Монета также установила новый рекорд стоимости в $99 486.

За последние сутки на момент публикации (11:44 мск) цена биткоина выросла на 2,19%, за прошедшую неделю — на 12,35%. По данным CompaniesMarketCap, капитализация биткоина составляет $1,962 трлн, что превышает стоимость крупнейшей нефтяной компании мира Saudi Aramco ($1,801 трлн) и делает монету седьмым по стоимости активом в мире. При дальнейшем росте токен может обогнать Alphabet (материнская компания Google) с капитализацией $2,06 трлн и Amazon ($2,085 трлн).



Умеренное подорожание показывают некоторые крупные альткоины. Вторая по капитализации криптовалюта мира Ethereum за сутки подорожала на 7,6% и на момент публикации торгуется по $3 381. Цена Solana выросла за сутки на 7,57% до $260, Ripple (XRP) – на 23,66% до $1,39. Индекс жадности рынка CMC Crypto Fear&Greed к 22 ноября достиг наивысшего значения с марта этого года — 88 (экстремальная жадность). Индекс измеряет восприятие стоимости активов рынком, высокие значения свидетельствуют об их переоценке инвесторами.

На рост стоимости биткоина положительно повлиял дебютный день торгов опционами биткоин-ETF от крупнейшей инвестиционной компании мира BlackRock 19 ноября, сообщает Bitcoinist. По информации издания, в первый же день номинальный оборот торгов достиг $1,9 млрд.

Цена монеты продолжает расти на фоне благоприятных новостей из США — Reuters со ссылкой на инсайдеров из криптоиндустрии пишет, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп одобряет создание национального резерва биткоинов. Cryptonews связывает рост с грядущей отставкой главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслера, известного своим скептицизмом в отношении криптовалют.