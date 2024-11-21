Противник криптовалют Гэри Генслер покинет пост главы SEC в день инаугурации Трампа

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер, назначенный на этот пост Джо Байденом, уйдет в отставку в день инаугурации Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
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Согласно ему, Генслер покинет должность главы SEC и уйдет из ведомства 20 января 2025 года. На этот же день запланирована инаугурация. «Комиссия по ценным бумагам и биржам — это уникальная организация. <...> Здесь работают настоящие государственные служащие. Для меня было большой честью трудиться вместе с ними на благо обычных американцев, чтобы наши рынки капитала оставались лучшими в мире», — отметил Генслер, чьи слова приводятся в релизе.
Он возглавил комиссию в апреле 2021 года — вскоре после событий, связанных с манипуляцией ценой акций GameStop. При председательстве Генслера SEC занималась «повышением эффективности, устойчивости и прозрачности американских рынков капитала», уделяя особое внимание «защите интересов инвесторов на криптовалютных рынках», говорится в заявлении.
«В прошлом финансовом году 18% всех обращений, жалоб и сигналов, поступивших в SEC, были связаны с криптовалютами, несмотря на то что криптовалютные рынки составляют менее 1% от общего объема рынков капитала США», — отметили в комиссии.
При Генслере SEC обвинила в мошенничестве создателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, выдвинула обвинения в отношении Binance, вела судебные споры с криптобиржами Coinbase и Kraken и другими криптовалютами компаниями. Жесткое регулирование рынка криптовалют сказалось на репутации Генслера в этой среде.
Трамп, выступая в июле 2024 года на крупнейшей в США конференции, посвященной биткоину, пообещал уволить Генслера и сделать страну «криптостолицей мира». По данным The Washington Post, политик намерен назначить на ключевые должности в американские финансовые ведомства сторонников криптовалют.
По словам собеседников газеты, председателем SEC при Трампе может стать бывший член комиссии Дэниел Галахер, который сейчас работает в компании Robinhood, предоставляющей криптовалютные кошельки и услуги по торговле акциями. Ранее он обвинял руководство SEC в излишне жестком регулировании крипторынка. Среди других кандидатов — комиссары SEC Хестер Пирс и Марк Уйеда, бывший комиссар Пол Аткинс и бывший комиссар Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Крис Джанкарло.
Фото на обложке: Drew Angerer/Getty Images
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