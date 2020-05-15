Новости
Экс-глава Metro в России возглавил Lamoda
Новости
Анастасия Марьина
Бывший гендиректор Metro Cash & Carry в России Джери Калмис назначен CEO Lamoda. Об этом говорится в сообщении ритейлера.
Экс-глава Metro в России возглавил LamodaАнастасия Марьина
Джери Калмис — топ-менеджер с более чем 25-летним управленческим стажем и профессиональными достижениями в ритейле, телекоммуникациях и оптовой торговле, с особым фокусом на развивающиеся рынки, и в частности, Россию.
В 2016-2019 годах Калмис являлся СЕО Metro Cash & Carry Russia. С 2016 года Джери был советником GFG по России и СНГ. До Metro Калмис был СЕО Tele2 в России.
Джери Калмис
В рамках обновления управленческой команды Lamoda также назначила внутренних кандидатов на направления фулфилмента, доставки и финансов.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма