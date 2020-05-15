Экс-глава Metro в России возглавил Lamoda

Бывший гендиректор Metro Cash & Carry в России Джери Калмис назначен CEO Lamoda. Об этом говорится в сообщении ритейлера.

Джери Калмис — топ-менеджер с более чем 25-летним управленческим стажем и профессиональными достижениями в ритейле, телекоммуникациях и оптовой торговле, с особым фокусом на развивающиеся рынки, и в частности, Россию.

В 2016-2019 годах Калмис являлся СЕО Metro Cash & Carry Russia. С 2016 года Джери был советником GFG по России и СНГ. До Metro Калмис был СЕО Tele2 в России.

Джери Калмис

В рамках обновления управленческой команды Lamoda также назначила внутренних кандидатов на направления фулфилмента, доставки и финансов.