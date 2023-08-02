Гендиректор «Яндекса» получил штраф за неправильную маркировку фильмов с ЛГБТ на «Кинопоиске»

Гендиректор «Яндекса» Артем Савиновский получил штраф в размере 200 тыс. рублей за неправильную маркировку фильмов с ЛГБТ на «Кинопоиске» – вместо необходимых «18+» стояла «16+». Ранее сам «Кинопоиск» был оштрафован по этой же причине – на 1 млн рублей.
Московский суд оштрафовал генерального директора «Яндекса» Артема Савиновского за показ на «Кинопоиске» фильмов с демонстрацией ЛГБТ-отношений с неправильной маркировкой. Сумма штрафа составила 200 тыс. рублей, сообщает ТАСС.
Штраф был назначен за показ нескольких фильмов, среди которых «Дневник Бриджит Джонс», «Зеленая книга», «Идеальные незнакомцы». На них стояла маркировка «16+», хотя по закону должна быть «18+».
Ранее по этой же причине штраф в размере 1 млн рублей получил сам «Кинопоиск». Также за демонстрацию ЛГБТ-контента без соответствующей маркировки штраф в размере 3,7 млн рублей получил онлайн-кинотеатр Start.
Фото на обложке: KateV28 /
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