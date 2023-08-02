Гендиректор «Яндекса» Артем Савиновский получил штраф в размере 200 тыс. рублей за неправильную маркировку фильмов с ЛГБТ на «Кинопоиске» – вместо необходимых «18+» стояла «16+». Ранее сам «Кинопоиск» был оштрафован по этой же причине – на 1 млн рублей.

Гендиректор «Яндекса» получил штраф за неправильную маркировку фильмов с ЛГБТ на «Кинопоиске»